



«Начали мы с детских домов и садов. Ведь нам, женщинам и матерям, больнее всего было видеть десятки, сотни ребятишек, которых мы находили в землянках, щелях, подвалах, а то и прямо бродящих среди развалин». Так о зарождении движения, без преувеличения прославившегося на весь мир, говорила его основательница Александра Черкасова. Хрупкая женщина, простая воспитательница в детском саду, она доказала другим и самой себе – любовь поможет выдержать любые испытания. Любовь к детям, к своей земле и к городу, который она бережно охраняла и много лет спустя после войны.

15 июня называют днем рождения черкасовского движения, зародившегося в Сталинграде в 1943 году - вскоре после окончания битвы на Волге.

«Саша Черкасова была бесстрашная»

К труду Александра Черкасова была приучена с самого детства. Отец девочки из заволжского села Зубовка погиб во время Первой мировой, и совсем еще юная Саша работала на огороде и в полях. А в начале 30-х годов приехала в Сталинград и вышла замуж за доброго и работящего парня Ивана. Общими усилиями молодая семья построила домик у Мамаева кургана. Но в первые же дни войны Иван ушел на фронт. И пропал без вести…

– Саша Черкасова была бесстрашная, – цитирует писатель и журналист Людмила Овчинникова подругу Черкасовой и одну из участниц основанного ею движения Ольгу Долгополову. – Сколько раз это бывало: идет бой, слышится крик раненого: «Помогите!». Александра тут же выскакивала из землянки, ползла между руинами. На плащпалатке, которая у нее всегда была наготове, тащила раненого к берегу Волги.





– Александра Черкасова в начале Сталинградской битвы участвовала в строительстве оборонительных сооружений - полукольцевых обводов, – рассказывают в Волгоградском краеведческом музее. – Их строительство так и не было завершено, однако те укрепления, что все-таки удалось построить, помогли сдержать продвижение противника к Сталинграду на месяц.

Во время сильных бомбежек Александра, мама двух девочек, договорилась с Ольгой Долгополовой, у которой было уже трое детей – если что-то случится с одной из них, другая никогда не бросит малышей и вырастит их, как родных. Как к своим, воспитательница Александра Черкасова относилась и к воспитанникам детского сада.

К слову, его открытие – заслуга самой Александры Максимовны. После окончания боевых действий она дошла до здания райисполкома и услышала от председателя важную просьбу: «Пойдешь работать в детский сад. Оформим тебя нянечкой. Но сама знаешь, детского сада еще нет. Надо искать – какой домик можно поскорее отремонтировать. Подберем бригаду. Александра Максимовна, ты же все умеешь. Помню твой рассказ о том, как вы с мужем строили дом. А сейчас самое важное – собрать детей, подкормить их, отвлечь от страданий, которые они пережили». (Из рассказала Людмилы Овчинниковой).

«Радоваться мы умели!»

В июне 1943-го Александра Черкасова, никогда не боявшаяся труда, вместе с коллегами обратилась к жителям разрушенного города через газету «Сталинградская правда». Молодая женщина предложила после работы выходить на разбор завалов и восстановление города. Эту идею жены фронтовиков, рабочие и домохозяйки, восприняли на «ура».

Уже 17 июня женщины Сталинграда зашли на территорию дома Павлова, который вошел в историю битвы на Волге и всей Великой Отечественной войны. Работая по два часа в будние дни и по четыре – в выходные, участницы нового движения не жалели сил, отдавая делу самих себя. Женщины, у которых не было почти ничего, кроме единой идеи, этой идеей и жили – отстроить свой город.

– Я работала воспитателем в детском саду и вступила в бригаду Черкасовой, – пишет о Валентине Тренниковой писатель Людмила Овчинникова. – Жила под лестничной клеткой разбитого дома. Как-то увидела на первом этаже соседнего дома три сохранившиеся стены комнаты. Сказала об этом Черкасовой. Через несколько дней она привела сюда всю нашу бригаду. Весь день сооружали стену для моего нового жилища. Сделали окошко. Из снарядных ящиков сколотили скамейки и большой стол, чтобы уместилась вся бригада. Сварили на костре кашу и вечером сели праздновать мое новоселье. Никогда мне не забыть тот день! Пошли шутки, смех. Радоваться мы умели!





В душе каждой из этих женщин жила своя боль. «Похоронку» на мужа получила и сама Александра Черкасова, и ее подруга Ольга Долгополова, и Мария Кузубова. Но, несмотря на собственную трагедию, ни одна из них не отказалась от работы. Напротив. Под руководством опытного прораба сталинградки научились замешивать раствор, вести кирпичную кладку. Да сколько еще профессиональных мудростей пришлось узнать им за время своей общественной работы.





Шаг за шагом восстанавливая город, участницы черкасовского движения засыпали воронки, расчищали дороги, разгружали доски и кирпичи с подходящих барж. Девушки и женщины работали бесплатно, но для поднятия духа им выдавали книжки, в которых отмечалось количество отработанных часов.

Даже когда в городе появились строительные тресты, Александра Черкасова и ее «боевые подруги» продолжали трудиться на стройках в свободное от работы время. Безвозмездно. Не для славы и почетных званий ( лишь в конце 80-х Александру Максимовну назвали почетным жителем Волгограда). А для родного города, который выстоял и в буквальном смысле родился вновь.

Фото администрации Волгограда и с сайта Госкаталог.РФ