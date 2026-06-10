Главное

В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности Дмитрий Свинов покинул пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области «Спасибо «Высоте» и Бастрыкину»: в Урюпинске жильцы добились уголовной статьи для председателя за вывод денег ТСЖ «Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военным Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета

Актуально

5 удивительных мест Волгоградской области, которые нужно посетить этим летом

Как на «Волгоград Арене» болели за сборную России: самые яркие фото и эмоции

Прошел шесть войн, освобождал Сталинград и вошел в Берлин: удивительная судьба генерала Батова

Федеральные новости

Федеральные новости
 Доказано 10 случаев: серийному педофилу вынесли приговор в Саратове
Суд Саратова доказал 10 случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, совершенных 51-летним Сергеем М. Об этом 9 июня со ссылкой на собственные источники сообщило ИА «СарИнформ». По...
Федеральные новости
 В России планируют легализовать занятость 1,3 миллиона работников
В 2026 году в России планируют вывести из тени около 1,3 миллионов сотрудников, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. - На 2025 год...
Общество

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Общество 10.06.2026 18:56
0
10.06.2026 18:56


История Волгограда до сих пор хранит нераскрытые страницы, о которых знают, пожалуй, лишь, профессионалы. Яркое тому подтверждение – судьба знаменитого Астраханского моста. Построенный в кратчайшие сроки, во время Сталинградской битвы он был сломлен пополам, но даже в таком состоянии оставался «в строю». О судьбе сооружения, появившегося в городе больше века назад, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал волгоградский краевед Роман Шкода.

Астраханский мост, тот, что был построен еще в Царицыне, располагался чуть в стороне от своего потомка.

- Он располагался ближе к Волге, в створе улицы Советской, - отмечает Роман Шкода. – С середины XIX века, когда о мосте впервые упоминает историк Александр Минх, мост был деревянным. Известно также, что его несколько раз строили заново, так как в половодье бурные воды Царицы сносили деревянные конструкции.


Поворотный момент в жизни строения случился в 1912 году, когда в Царицыне решили прокладывать трамвайные рельсы. Как вы догадались, прокладывать их планировали именно через Астраханский мост, который в своем первоначальном облике подобной нагрузки попросту бы не выдержал.

Мост, название которого, скорее всего, пошло от улицы Астраханской, с которой он и брал свое начало, решили заменить на железобетонный. Строительство стало поистине сенсационным делом, вызывавшим неподдельный интерес горожан. В июле 1912-го «Царицынский вестник» писал: «Работы по постройке трамвайного моста через реку Царицу в полном разгаре. Идёт забойка железобетонных свай. Работы производятся непрерывно – днем и ночью. Забито уже свыше 50 свай, осталось забить еще столько же! Сваи забиваются паровым копром весом в 120 пудов. Самый процесс забойки продолжается всего несколько минут: но, чтобы приладить копер, требуется часов 10-12, так что в сутки забивается всего по 2-3 сваи. Интересно посмотреть на работу копра. Железная «баба», словно поднимаемая невидимой рукой, легко и свободно движется вдоль деревянных вертикальных рельс и со страшной силой обрушивается на конец сваи, зажатой в железное кольцо. Между «бабой» и сваей помещается для смягчения удара железная муфта, наполненная опилками. С каждым ударом свая опускается в землю почти на вершок. Вот она ушла уже на три сажени вглубь земли. Еще два-три удара, и свая начинает «отдавать» - слегка выскакивать назад. Это значит, что конец ее уперся в каменный слой, который нельзя пробить: свая согнется…»


Железобетонный мост построили крайне быстро – уже к октябрю по проложенным рельсам «побежали» трамваи. В таком виде он существовал до 1942 года. Существовал бы и дальше, но во время войны его в прямом смысле сломили. Несмотря на то, что строение сложилось пополам и образовало острый угол, местные жители продолжали ходить по нему.

После войны Астраханский мост сделали металлическим. Его новая версия просуществовала до 1968 года. Когда рядом с ним появился более современный, знакомый каждому из нас мост, прежний засыпали при подъеме уровня дня Царицынской поймы. Где-то в толще грунта он существует до сих пор! – заключает Роман Шкода.

Фото Романа Шкоды

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.06.2026 18:56
Общество 10.06.2026 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 18:28
Общество 10.06.2026 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 17:26
Общество 10.06.2026 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 17:24
Общество 10.06.2026 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 16:31
Общество 10.06.2026 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 15:41
Общество 10.06.2026 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 15:24
Общество 10.06.2026 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 15:13
Общество 10.06.2026 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 15:11
Общество 10.06.2026 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 14:59
Общество 10.06.2026 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 14:49
Общество 10.06.2026 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 14:32
Общество 10.06.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 13:33
Общество 10.06.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 12:57
Общество 10.06.2026 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2026 12:56
Общество 10.06.2026 12:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:22
В Волгограде опечатали работающий по старинке торговый павильонСмотреть фотографии
18:56
«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского мостаСмотреть фотографии
18:28
«Кажется, что они совсем рядом друг с другом»: эффектное сближение Венеры и Юпитера увидят волгоградцыСмотреть фотографии
17:26
В Волго-Ахтубинской пойме новый водопропуск поможет наполнить Грязный затонСмотреть фотографии
17:24
Волгоградцы в День России развернут 100-метровый флаг и станцуют в пенеСмотреть фотографии
16:31
Юморист из Волгограда заплатит за визит полиции 1000 рублейСмотреть фотографии
16:16
В Камышине прокуратура через суд заставила выплатить бойцу СВО ветеранскиеСмотреть фотографии
16:16
Пассажирский паром для дачников запустили в ВолжскомСмотреть фотографии
15:49
Светлана Гамидова избрана главой Палласовского районаСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области пересмотрели отказы многодетным семьям в едином пособииСмотреть фотографии
15:24
Под Волгоградом Сергей Харламов назначен председателем Суровикинского райсудаСмотреть фотографии
15:13
«Для нас это стало шоком»: в Волгограде закрывают популярный фитнес-клуб «Волгафит»Смотреть фотографии
15:11
Чекисты открыли поисковый сезон 2026 года под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:59
Врио начальника ГУ МВД по Волгоградской области пообщался с населениемСмотреть фотографии
14:49
Чугунные скамейки, зелень и мириады цветов: финальный марафет наводят в сквере Симбирцева накануне открытияСмотреть фотографии
14:32
Бочаров вручил орден за заслуги коллективу академии МВДСмотреть фотографии
13:54
Волгоградские легкоатлеты взяли серебро и золото в КраснодареСмотреть фотографии
13:33
Бочаров провел совещание с силовиками и представителями МО РФСмотреть фотографии
13:01
В Волжском замдиректора МАУ «СГТ» Петров предстал перед судом за коррупциюСмотреть фотографии
12:57
Это просто праздник какой-то: волгоградцы показали щедрый урожай грибовСмотреть фотографии
12:56
Кулинария как терапия: в Волгограде особенным детям помогают развивать новые навыкиСмотреть фотографии
12:47
Жители Преображенской, Елани и Волгограда смогут прийти в мобильные офисы ФНССмотреть фотографии
12:40
Владимир Путин назначил зампреда Арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:32
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 145 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:20
Путин удостоил наград троих волгоградцевСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом осудят мужчину за кровавое убийство эмалированным чайникомСмотреть фотографии
11:30
Никита Чагров – лучший вратарь Первой лигиСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области вырастет компенсация родительской платы за детсадыСмотреть фотографии
10:57
В волгоградском ЦПКиО перетравят комаров и мошкуСмотреть фотографии
10:09
В Волжском мужчина пострадал после десятиминутного пожара в гаражеСмотреть фотографии
 