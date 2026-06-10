



История Волгограда до сих пор хранит нераскрытые страницы, о которых знают, пожалуй, лишь, профессионалы. Яркое тому подтверждение – судьба знаменитого Астраханского моста. Построенный в кратчайшие сроки, во время Сталинградской битвы он был сломлен пополам, но даже в таком состоянии оставался «в строю». О судьбе сооружения, появившегося в городе больше века назад, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал волгоградский краевед Роман Шкода.

Астраханский мост, тот, что был построен еще в Царицыне, располагался чуть в стороне от своего потомка.

- Он располагался ближе к Волге, в створе улицы Советской, - отмечает Роман Шкода. – С середины XIX века, когда о мосте впервые упоминает историк Александр Минх, мост был деревянным. Известно также, что его несколько раз строили заново, так как в половодье бурные воды Царицы сносили деревянные конструкции.





Поворотный момент в жизни строения случился в 1912 году, когда в Царицыне решили прокладывать трамвайные рельсы. Как вы догадались, прокладывать их планировали именно через Астраханский мост, который в своем первоначальном облике подобной нагрузки попросту бы не выдержал.

– Мост, название которого, скорее всего, пошло от улицы Астраханской, с которой он и брал свое начало, решили заменить на железобетонный. Строительство стало поистине сенсационным делом, вызывавшим неподдельный интерес горожан. В июле 1912-го «Царицынский вестник» писал: «Работы по постройке трамвайного моста через реку Царицу в полном разгаре. Идёт забойка железобетонных свай. Работы производятся непрерывно – днем и ночью. Забито уже свыше 50 свай, осталось забить еще столько же! Сваи забиваются паровым копром весом в 120 пудов. Самый процесс забойки продолжается всего несколько минут: но, чтобы приладить копер, требуется часов 10-12, так что в сутки забивается всего по 2-3 сваи. Интересно посмотреть на работу копра. Железная «баба», словно поднимаемая невидимой рукой, легко и свободно движется вдоль деревянных вертикальных рельс и со страшной силой обрушивается на конец сваи, зажатой в железное кольцо. Между «бабой» и сваей помещается для смягчения удара железная муфта, наполненная опилками. С каждым ударом свая опускается в землю почти на вершок. Вот она ушла уже на три сажени вглубь земли. Еще два-три удара, и свая начинает «отдавать» - слегка выскакивать назад. Это значит, что конец ее уперся в каменный слой, который нельзя пробить: свая согнется…»





Железобетонный мост построили крайне быстро – уже к октябрю по проложенным рельсам «побежали» трамваи. В таком виде он существовал до 1942 года. Существовал бы и дальше, но во время войны его в прямом смысле сломили. Несмотря на то, что строение сложилось пополам и образовало острый угол, местные жители продолжали ходить по нему.

– После войны Астраханский мост сделали металлическим. Его новая версия просуществовала до 1968 года. Когда рядом с ним появился более современный, знакомый каждому из нас мост, прежний засыпали при подъеме уровня дня Царицынской поймы. Где-то в толще грунта он существует до сих пор! – заключает Роман Шкода.

Фото Романа Шкоды