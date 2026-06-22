«Завтра была война»: на Мамаевом кургане зажглись тысячи огней





Мамаев курган. Звенящая тишина, которую нарушает лишь легкий треск фитилей в зажженных свечах. Так более тысячи участников акции «Завтра была война…» встретили одну из самых трагических дат в истории страны.





Впервые мероприятие в годовщину начала Великой Отечественной войны провели на Мамаевом кургане в 2012 году. А с 2014-го оно стало всероссийским.

– В этот раз в патриотической акции «Завтра была война» участвовали губернатор Андрей Бочаров, руководители правоохранительных органов и силовых ведомств, курсанты Волгоградской академии МВД России, кадеты, священники и представители общественных патриотических организаций, – рассказали в администрации региона.









Река из тысячи людей разлилась по Мамаеву кургану, окрасив его в красный цвет. Память всех погибших в Великой Отечественной войне волгоградцы почтили минутой молчания. Напомним, что к Общероссийской минуте молчания горожане присоединятся сегодня в 12:15 – именно в это время 85 лет назад в стране официально объявили о начале войны.













Фото администрации Волгоградской области