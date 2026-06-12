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Общество

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

Общество 12.06.2026 07:16
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12.06.2026 07:16


Город в руинах с худыми землянками, в которых жили люди. Таким переживший судьбоносную битву Сталинград встретил Василия Симбирцева, которому и  предстояло определить его архитектурное будущее. Сделать из города не просто мемориал, а вдохнуть жизнь и раздвинуть горизонты. О судьбе человека - легенды - в материале ИА «Высота 102».

В Сталинград Василий Симбирцев ехал уже состоявшимся и довольно известным архитектором. Юного и еще не набравшегося опыта специалиста сюда бы попросту не прислали, ведь стоявшие задачи были поистине грандиозными.

– Изначально задача заключалась в том, чтобы, несмотря на почти полное разрушение города, не просто отстроить его заново, а восстановить и максимально сохранить прежнюю планировку, использовав характерную для Царицына и Сталинграда архитектуру, – рассказывают в Волгоградском техническом университете. – Однако после было принято решение о полном обновлении Сталинграда. В институте «Сталинградпроекта» Василию Николаевичу Симбирцеву удалось собрать команду единомышленников, которые подарили городу новый облик, во многом сохранившийся до наших дней.


Размах начавшихся работ сегодня сложно даже вообразить. Аллея Героев, площадь Павших Борцов, Центральная набережная – все знаковые точки современного Волгограда создавались командой Василия Симбирцева.

– Он также проектировал и отдельные здания. Например, наш планетарий и бывшую высшую партийную школу, а ныне – Волгоградский медицинский университет. К слову, за этот выдающийся проект Василий Николаевич и Ефим Иосифович Левитан получили государственную премию, –  вспоминает заслуженный архитектор РФ Александр Вязьмин. – Василий Симбирцев, сумевший собрать замечательный коллектив, не просто создавал современный облик города, но и одновременно руководил послевоенной проектной организацией, которая после превратится в институт «Волгоградгражданпроект».

В 1955 году, за два года до смены профессиональной «прописки», Василий Симбирцев отправляет документы в Сталинградский институт инженеров городского хозяйства на замещение вакантной должности профессора кафедры. Став преподавателем, он проводил лекции отнюдь не формально. Своими рассказами знаменитый архитектор старался зажечь искорку в молодых специалистах, и на его занятия они буквально бежали. Особенно любимой для Симбирцева была тема будущего архитектурного облика Сталинграда.


Переехав в Москву, он продолжал дружить со сталинградскими коллегами, активно с ними переписываясь, – отмечает Александр Вязьмин. – Мне тоже посчастливилось встречаться с архитектором такого масштаба! Мы были у него в гостях, и я обратил внимание, что на его столе лежала стопка последних номеров газеты «Волгоградская правда». Даже много лет живя в столице, он все-таки продолжал следить за жизнью нашего города.


Удивительно, но в Волгограде, который обязан Симбирцеву своим историческим центром, стилем и масштабом, до сих пор нет памятника бывшему главному архитектору.

– В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения Василия Николаевича. Мы его помним и очень уважаем! Представьте, во всем СССР существовало всего 27 народных архитекторов: по одному – в каждой союзной республике, по пять – в Москве и Ленинграде и два – в Сталинграде. В нашем городе высшего архитектурного звания в стране удостоились Василий Симбирцев и сменивший его на посту главного архитектора города Вадим Масляев, – комментирует Александр Вязьмин. – Конечно, люди такого масштаба нуждаются в памятнике. В дворике Горхоза стоит маленькая композиция: на скамейке сидят руководитель Академии архитектуры, один из авторов первого послевоенного Генплана Каро Алабян, Василий Симбирцев и Вадим Масляев. Ее бы увеличить в масштабах и поставить в обновленном сквере Симбирцева. На мой взгляд, получилось бы просто замечательно!

Фото с сайта Госкаталог.РФ

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