



Почти 20 лет назад, 11 октября 2006 года, было зарегистрировано информационное агентство «Высота 102». Этот день считается днем рождения СМИ, которое буквально ворвалось в медийное региональное пространство, перевернуло многие стереотипы, определило новые приоритеты, да и что говорить, по сути, совершило маленькую революцию на информационном поле. За прошедшие годы многое изменилось – как и в журналистике, так и в политической жизни региона и страны. Но «Высота 102» осталась. Информагентство, которое дышало вместе со всей Волгоградской области и страной, которое откликалось на вызовы времени, продолжает работать, опираясь на главные принципы журналистики, озвученные одним из создателей СМИ и его бывшим главным редактором Сергеем Трофимовым и продолженные нынешним руководствомагентства.

Как начиналась «Высота 102», почему возникла необходимость в принципиально новом информационном ресурсе, кто стоял за его созданием и как добывались новости, собирающие огромную аудиторию, – вспоминаем в нашем проекте, приуроченном к 20-летию издания.

Мы расскажем о судьбах сотрудников информагентства, многие из которых, получив бесценный опыт, сделали впоследствии отличные карьеры. Обнародуем подробности, как готовились эксклюзивные материалы, прогремевшие на федеральном уровне, и чем приходилось рисковать ради этого. Если вы готовы прожить заново эти 20 лет вместе с нами, мы начинаем..

Рождение «ОСТРОВа»

«Высота 102» появилась благодаря дружбе трех известных в Волгограде журналистов – Александра Осипова, Сергея Трофимова и Виктора Винькова. Александр Осипов был известным расследователем, работал во многих волгоградских СМИ, а в начале 2000-х занимался созданием документальных фильмов для федеральных каналов. Сергей Трофимов имел почти 25-летний опыт работы в ведущем информагентстве страны – ТАСС, впоследствии стал помощником бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты. Виктор Виньков работал корреспондентом другого известного ИА – «Регнум».





Как вспоминал впоследствии в своей книге «Вещи моего века» Александр Осипов, «Высота 102» просто не могла не родиться. В начале 2000-х годов возникла ситуация, когда официальные СМИ, которые находились на бюджетном обеспечении, отказывались публиковать материалы, изобличающие коррупцию в органах власти, а также острые журналистские расследования, в том числе о том, что происходило в криминальной среде.

Возникла потребность в независимом медиа-ресурсе, где могли появиться такие публикации. Решение о создании сайта было принято в августе 2006 года. Идея назвать новое СМИ «Высотой 102» принадлежала Сергею Трофимову. Он объяснял, что это звучит емко и звучно, это обязывает, к тому же, название патриотично и узнаваемо – сразу понятно, что речь идет о волгоградском информагентстве.

Организацию было решено назвать содружеством волгоградских журналистов «ОСТРОВ». Аббревиатура сложилась из первых букв фамилий учредителей – Осипов, Трофимов, Виньков.

Единомышленники нашли веб-разработчика, который согласился выполнить эту работу за относительно небольшие деньги. Хотя на тот момент это стоило всех сбережений учредителей информагентства.

Первый офис

Сначала «Высота 102» была зарегистрирована в квартире Александра Осипова. У информагентства на тот момент была единственная ценность – компьютер, где и производились первые новости единственным сотрудником и главредом Александром Осиповым. Сам он потом признавался, что первые месяцы работы были самым сложным периодом «Высоты 102».





Приходилось постигать науку производства новостей, которая отличалась от правил журналистских расследований, заниматься бюрократической работой, связанной с функционированием ООО. Все это осложнялось полным безденежьем, от чего порой закрадывались серьезные сомнения – а не зря ли все это было затеяно? Тогда Александру Осипову, по его словам, помогла поддержка его товарищей и учредителей информагентства.

25 декабря 2006 года сайт начал работу в тестовом режиме, а с начала января 2007 года появились уже первые материалы. Контент сайта был представлен как новостями собственного производства, так и рерайтом, также публиковались репортажи и аналитика. Можно сказать, что новое СМИ «на ощупь» выбирало свой путь, который через какое-то время стал оригинальной чертой информагентства и сразу выделил его на фоне других новостных ресурсов.

Новое, ни на кого не похожее СМИ заметили и рекламодатели. В августе 2007 года редакция заключила первый рекламный договор. Информагентство потихоньку вставало на ноги. Первым официальным офисом «Высота 102» стали небольшие кабинеты в здании на улице Мира,19. Позднее редакция переехала в старинный деревянный особняк на улицу Островскую, в одном крыле которого располагался известный бар «Белая лошадь». Первыми штатными сотрудниками стали три студентки факультета журналистики ВолГУ – Анна Пархоменко, Ольга Дощечникова и Анна Жукова.





Постепенно штат редакции ИА «Высота 102» расширялся. Появились новые журналисты, рекламные менеджеры. Все работали с горящими глазами, рабочие дни могли тянуться до ночи, но никто не чувствовал усталости. А через какое-то время редакция приобрела первый автомобиль «Волгу».

Первая студия

Видеоформат и радиовыпуски ИА «Высота 102» начало осваивать в 2010 году – с появлением нового сайта. Время требовало новых форм подачи информации. На работу в качестве телеоператора и видеомонтажера взяли Алексея Костякова, который и сейчас, уже почти 16 (!) лет трудится в редакции. За радиоформат и видеосюжеты отвечала приглашенная с ТВ Алла Бортникова. «Будку» для начитки сооружали из того, что было: ковролина и пенопласта.





На первых порах, в 2010-м, всё оборудование состояло из простенькой камеры-«малышки». Алексею Костякову пришлось учиться съемкам и монтажу с колес. Стали появляться первые видеосюжеты.





Полноценная студия для встречи гостей и записи интервью «состоялась» в 2011 году. В редакцию был принят второй оператор – Андрей Рожин.





По мере того, как расширялась редакция, а к тому времени в информагентстве работало уже больше десяти человек, умещаться в маленьких комнатах старого здания становилось все проблематичнее. Однако поводом для срочной смены офиса послужило не это, а одно происшествие. Неизвестные пытались поджечь дверь офиса редакции. Это случилось в конце декабря 2011 года. Кто-то подкатил шину ко входу и поджег ее. Дверь обгорела, и лишь чудом не вспыхнуло все деревянное двухэтажное здание. Руководство информагентства могло лишь предположить, что кто-то таким образом пытался свести счеты с ведущим на тот момент региональным информагентством.





А таких, наверняка, было немало. Тогда «Высота 102» критиковало деятельность бывшего губернатора Волгоградской области Анатолия Бровко. Только-только закончилась эпопея с бывшим начальником налоговой инспекции Волгоградской области Василием Фарионом, пойманным на браконьерстве в Камышинском районе. Несмотря на попытки избежать ответственности, дело было все-таки доведено до суда. Хотя Василий Фарион и получил условный срок, это стоило ему должности. За «плечами» были журналистские расследования деятельности экс-начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Владимира Соснова, бывшего руководителя ГУ МВД по Волгоградской области Михаила Цукрука и т.д. Словом, тех, кто держал за пазухой камень, могло быть немало.

Но скажем сразу, поджигателей так и не нашли. Тогда никакого видеонаблюдения в офисе установлено не было. А руководство информагентства в целях безопасности сотрудников приняло решение арендовать новый офис на улице Краснознаменской – рядом с цирком, ГУ МВД и Центральным роддомом.





Новая структура

В новом офисе условия для работы редакции существенно улучшились. Это были просторные помещения, где свободно умещались журналисты, видеооператоры, видеомонтажеры, рекламный отдел. К тому времени штат информагентства состоял уже из более чем двух десятков человек. Редакция приобрела две хорошие машины, что давало возможность почти каждый день выезжать в командировки в районы области, а также производить качественный новостной телевизионный контент.





Телефон редакции разрывался от звонков читателей, которые подсказывали темы и адреса для будущих командировок. На собственные средства организации были закуплены современные компьютеры, видеокамеры, другое дорогостоящее оборудование для съемок. Бесценным приобретением редакции стал приход молодой, талантливой журналистки Марины Клинковой, которая, не боясь, осваивала при подготовке видеосюжетов метод стенд-апа, и едва ли не в круглосуточном режиме наполняла ленту происшествиями и другим эксклюзивом.





Позже в информагентство пришла опытная телевизионщица Елена Третьякова, и под ее руководством каждый день выходил выпуск коротких новостей, который также транслировался на муниципальном телевидении.





Произошли изменения и в руководстве. Сергей Петрович Трофимов был вынужден уйти с поста помощника сенатора Николая Максюты. На бывшего губернатора Волгоградской области давили новые региональные власти, не довольные тем, что «Высота 102» активно их критиковала. Чтобы не создавать проблем Максюте, Сергей Петрович добровольно покинул должность и перешел на работу на «Высоту 102» в качестве главного редактора.





Скажем сразу, 13 лет, в течение которых Сергей Трофимов стоял у руля редакции, были периодом стремительного развития и расцвета редакции. У «Высоты 102» появилась современная телестудия, где записывались новости, актуальные интервью.





Александр Осипов к тому времени взял на себя хозяйственно-организационные функции в редакции, а после того, как губернатором Волгоградской области назначили Андрея Бочарова, стал депутатом Волгоградской областной думы, передав в доверительное управление права на ИА «Высота 102». Через несколько лет после этого основатели информагентства приняли решение о продаже активов «Высоты 102». С этого времени организация сменила несколько владельцев, а после ухода Сергея Трофимова с поста главреда – и руководителей редакции.

Сегодня у «Высоты 102» – новый офис в центре города и обновленный более чем на половину коллектив. Некоторые «старожилы» «Высоты 102» к этому дню уже справили 16-ти и 15-летие работы в редакции.





Течение времени стремительно. Вместе со сменой лет меняются и условия, в которых работают современные журналисты. И коллектив ИА «Высота 102» – не исключение. Но незыблемым остается в нашей редакции одно – преемственность и преданность основным принципам журналистики. А именно – правило подавать читателям только достоверную, проверенную и взвешенную информацию, быть на связи и помогать обычным людям. Пожалуй что благодаря именно этому все, кто когда-либо работал и работает в ИА «Высота 102», не теряют связи и продолжают общение.





В следующих публикациях, посвященных 20-летию «Высоты 102», мы вспомним самые громкие, забойные публикации информагентства в период с 2006 года, от некоторых из которых, без преувеличения, застывала кровь.

А пока, дорогие читатели, мы предлагаем вам вспомнить прошедшие годы. Чем вам запомнилась «Высота 102»? Пишите в комментариях. Многих из вас мы знаем по именам и счастливы, что вы остаетесь с нами.





Фото: архив сотрудников ИА «Высота 102»