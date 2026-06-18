Маньяк из Саратова приговорен к 18 годам за убийство шести женщин





Суд Оренбуржья вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Саратовской области. Как сообщает ИА «СарИнформ», в период с 2005-го по 2008 годы маньяк изнасиловал семь женщин и убил шесть из них, одной удалось выжить.

Совершать преступления изверг начал в 45 лет. Все изнасилования и убийства произошли в окрестностях города Бугуруслан Оренбургской области.

Следователями установлено, что жертвами маньяка становились женщины, которые ловили попутку. Он подъезжал к ним, предлагал подвезти, а затем отвозил их в лес. Там саратовец насиловал и душил потерпевших.

– Пять трупов он закопал, а шестой – утопил в реке. Еще одной изнасилованной жертве удалось спастись, – сообщают журналисты со ссылкой на Следственный комитет Оренбуржья.

С 2008 года поймать преступника не удавалось. Лишь в 2025 году, найденные на одной из убитых в 2008 году следы совпали в криминалистической базе МВД с биоматериалом жителя Саратовской области. Подозреваемого незамедлительно задержали, после чего доставили в Бугуруслан.

Все 17 лет, с 2008 года, маньяк проживал на территории Саратовской области, сбежав из Оренбургской.

Отбывать наказание маньяк буде в колонии строгого режима.

Фото: СК России