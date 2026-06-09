Главное

В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности Дмитрий Свинов покинул пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области «Спасибо «Высоте» и Бастрыкину»: в Урюпинске жильцы добились уголовной статьи для председателя за вывод денег ТСЖ «Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военным Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета

Актуально

5 удивительных мест Волгоградской области, которые нужно посетить этим летом

Как на «Волгоград Арене» болели за сборную России: самые яркие фото и эмоции

Прошел шесть войн, освобождал Сталинград и вошел в Берлин: удивительная судьба генерала Батова

Федеральные новости

Федеральные новости
 Доказано 10 случаев: серийному педофилу вынесли приговор в Саратове
Суд Саратова доказал 10 случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, совершенных 51-летним Сергеем М. Об этом 9 июня со ссылкой на собственные источники сообщило ИА «СарИнформ». По...
Федеральные новости
 В России планируют легализовать занятость 1,3 миллиона работников
В 2026 году в России планируют вывести из тени около 1,3 миллионов сотрудников, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. - На 2025 год...
Главное

В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности

Главное 09.06.2026 13:25
0
09.06.2026 13:25


В Волгограде при объявлении ракетной опасности начнут в обязательном порядке открывать убежища. Ответственность за это комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании.

- При получении смс-сообщения от сотовых операторов с текстом «Ракетная опасность» подвальные помещения подлежат немедленному открытию управляющими организациями, - сообщают в администрации Волгограда. - Закрытие заглубленных помещений, предназначенных для укрытия населения, производится только после объявления об отбое опасности.

При этом во время беспилотной угрозы бежать за ключами от подвалов сотрудникам УК не придется - это требование не входит в разработанный алгоритм.

- При атаках беспилотников волгоградцам следует укрыться в помещении без окон – в ванной, коридоре, кладовой, не находиться на открытой местности, не пользоваться лифтами и следить за указаниями органов гражданской обороны, - заметили в мэрии.

Отметим, что ранее жители Волгограда уже не раз сообщали, что сообщения от мобильных операторов с предупреждением о возможной беспилотной или ракетной опасности приходят с серьезной задержкой.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
09.06.2026 13:25
Главное 09.06.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Главное
08.06.2026 07:49
Главное 08.06.2026 07:49
Комментарии

0
Далее
Главное
07.06.2026 20:54
Главное 07.06.2026 20:54
Комментарии

0
Далее
Главное
05.06.2026 19:08
Главное 05.06.2026 19:08
Комментарии

0
Далее
Главное
31.05.2026 20:14
Главное 31.05.2026 20:14
Комментарии

0
Далее
Главное
29.05.2026 15:07
Главное 29.05.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Главное
26.05.2026 12:38
Главное 26.05.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Главное
22.05.2026 14:33
Главное 22.05.2026 14:33
Комментарии

0
Далее
Главное
20.05.2026 11:47
Главное 20.05.2026 11:47
Комментарии

0
Далее
Главное
18.05.2026 13:58
Главное 18.05.2026 13:58
Комментарии

0
Далее
Главное
12.05.2026 14:44
Главное 12.05.2026 14:44
Комментарии

0
Далее
Главное
09.05.2026 17:46
Главное 09.05.2026 17:46
Комментарии

0
Далее
Главное
09.05.2026 11:34
Главное 09.05.2026 11:34
Комментарии

0
Далее
Главное
09.05.2026 07:02
Главное 09.05.2026 07:02
Комментарии

0
Далее
Главное
07.05.2026 19:33
Главное 07.05.2026 19:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:47
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о грозах и сильном ветреСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области назвали проекты-лидеры нацголосования по благоустройствуСмотреть фотографии
19:36
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
19:19
Владимир Путин продлил полномочия председателя Волгоградского облсуда Алексея ГлуховаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде полиция, ФСБ и Росгвардия нагрянули с проверкой к мигрантамСмотреть фотографии
17:59
Впереди – все самое зрелищное: в ЦПКиО готовятся собирать первые секции 120-метрового колеса обозренияСмотреть фотографии
17:51
Волгоградской молодежи предлагают до 300 тысяч рублей на проектыСмотреть фотографии
17:26
Волгоградцам в День России разрешили парковаться бесплатноСмотреть фотографии
16:47
«SOS» на Госуслугах и договор на связь с IMEI: Госдума утвердила новые меры защиты от мошенниковСмотреть фотографии
16:42
Замминистра Кубышко представил Флоча личному составу академии МВД в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:35
Доказано 10 случаев: серийному педофилу вынесли приговор в СаратовеСмотреть фотографии
16:31
Волгоградские поликлиники с 12 июня перейдут в режим неотложной помощиСмотреть фотографии
16:03
В Волжском осудили участников банды за контрабанду рогов сайгаков в КитайСмотреть фотографии
15:39
Сады Придонья демонстрируют рекордный рост продажСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде разработают новый Устав городаСмотреть фотографии
14:35
Бочаров призвал участников праймериз помнить о людях на землеСмотреть фотографии
13:57
Нерабочий туалет на денежной земле продают за 8 млн рублей в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:56
«Красный октябрь» освоил производство листового металлопроката с упрочненной поверхностьюСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасностиСмотреть фотографии
13:15
Под Волгоградом осудили отца-мотоциклиста, погубившего 7-летнего сына в «пьяном» ДТПСмотреть фотографии
12:55
Власти Ростова заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС регионаСмотреть фотографии
12:54
Рейсы в Батуми из Волгограда стартуют с 13 июняСмотреть фотографии
12:51
Забиравшего деньги у мамы погибшего участника СВО «инкассатора» задержали полицейскиеСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде СК проверит обстоятельства гибели 26-летнего парня на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:16
Назад в 90-е: волгоградцы стали чаще выбирать наличные деньгиСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом легковушка в лобовую влетела в фуру: трое в больницеСмотреть фотографии
11:38
Волгоградка подшофе повезла детей в поликлинику: теперь она пешеходСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде под угрозой отключений владельцы коттеджей погасили огромные долги за водуСмотреть фотографии
11:23
Волгоградские предприятия за четыре месяца отгрузили продукции на 311,5 млрд рублейСмотреть фотографии
11:13
Под маминым крылом - всегда теплее: нежнейших птенцов «на ходулях» показала волгоградский фотографСмотреть фотографии
 