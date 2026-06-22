



Волгоградские волонтеры вернули домой 72-летнего пенсионера. История обрела счастливый финал в том числе и благодаря неравнодушию прохожих.

– Все началось с заявки с пометкой «Срочно!» Второго июня пропал 72-летний дедушка, – рассказали волонтеры «Лиза Алерт Волгоград». – Работа началась мгновенно. Пока группа прозвона собирала информацию, группа оперативного оповещения уже делала репосты в социальных сетях, а группа коротких прозвонов начала набирать номера больниц и скорых.

Заходя во дворы и расклеивая ориентировки, поисковики предупреждали местных жителей о пропавшем пожилом мужчине. О нем они сказали и спешащему прохожему, который уже через пять минут набрал указанный номер: «Я вижу дедушку. Он рядом со мной, но я очень спешу… Я вижу свет ваших фонарей», – сказал он.

Короткая пробежка до указанного места, и вот – самый радостный момент любых поисков. Встреча с пропавшим!

– Дедушка очень хотел домой, и, к счастью, нам удалось ему помочь. Эта ночная пробежка стала для нас чем-то большим, чем просто поиском, – не скрывая радостных эмоций, вспоминают волонтеры. – Она еще раз доказала: нет чужих людей. Будь то доброволец поискового отряда или случайный прохожий, который не смог пройти мимо, - в этот момент мы все одно целое. Дедушка дома, в семье. И это самое главное!

Фото «Лиза Алерт Волгоград»/Vk.com