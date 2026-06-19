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Расследования

Силовики вышли на след волгоградки, снабжавшей регион наркозельем

Расследования 19.06.2026 12:59
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19.06.2026 12:59


Волгоградские силовики вышли на след 29-летней женщины, поставлявшей в регион наркотики.  Как рассказали в СУ СК России по Волгоградской области, подозреваемая была установлена в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении подростков, задержанных при попытке извлечь зелье из тайника.

– В апреле следственным отделом по Краснооктябрьскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По данным следствия, подростки посредством одного из мессенджеров вступили в переписку с неустановленными лицами и, согласно отведенным ролям, должны были извлечь из тайника крупную партию наркотиков и расфасовать ее на более мелкие дозы для дальнейшего сбыта. Однако их противоправная деятельность была пресечена, изъято свыше 49 граммов наркотиков, что относится к крупному размеру, – пояснили в СУ СК России по региону. 

Распутывая преступную схему, следователи установили лицо, причастное к поставке наркотиков. Функции так называемого «оптового закладчика» выполняла 29-летняя жительница Волгограда. Выяснилось, что после задержания подростков она продолжала поставлять в регион наркозелье, причем в особо крупных размерах. 

– В июне текущего года женщина изъяла из тайника, оборудованного на территории Ленинградской области, шесть свертков запрещенного вещества, общей массой не менее 3 килограммов. Наркотическое средство она перевезла в Волгоград для дальнейшего незаконного сбыта на территории региона. Противоправная деятельность фигурантки была пресечена в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР и сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков областного Главка МВД, – сообщает пресс-служба Следственного управления. 

Волгоградку обвиняют по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление – до 20 лет лишения свободы.

В Главке волгоградской полиции в свою очередь уточняют, что задержать волгоградку удалось 12 июня. При досмотре ее автомобиля «Хавал», в подкрылках задних арок колес оперативниками был обнаружен сверток с мефедроном общей массой около 3 килограммов.

 Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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