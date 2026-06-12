Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева





Отремонтированный сквер Симбирцева открыли в Волгограде сегодня, 12 июня.

Работы по восстановлению парковой зоны в центре города начались еще в прошлом году. За это время подрядчики замостили новые дорожки, обновили скамейки и фонари.





Пожалуй, главным и самым ожидаемым горожанами этапом работ стал ремонт фонтанов, пронизывающих сквер практически насквозь. Специалисты не только подлатали и покрасили водяные чаши, состояние которых прежде вызывало у жителей немало вопросов, но и обновили все коммуникации. За несколько дней до открытия сквера из фонтанов слили всю застоявшуюся и зазеленевшую воду и отдраили дно чаш щетками.

- Проект кажется простым, но не является таковым на самом деле. Здесь много объектов культурного наследия, сложные инженерные сооружения, требующие внимательного отношения, социальные объекты — библиотека Горького, планетарий, медицинские объекты и ряд других. Поэтапно, шаг за шагом, эти объекты приводятся в надлежащее состояние, — заявлял Андрей Бочаров во время одной из инспекций ремонтируемого участка.





Отметим, что парковая зона в центре Волгограда носит имя бывшего главного архитектора города Василия Симбирцева, начавшего работу над его восстановлением в 1944 году.

– В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения Василия Николаевича. Мы его помним и очень уважаем! Представьте, во всем СССР существовало всего 27 народных архитекторов: по одному – в каждой союзной республике, по пять – в Москве и Ленинграде и два – в Сталинграде. В нашем городе высшего архитектурного звания в стране удостоились Василий Симбирцев и сменивший его на посту главного архитектора города Вадим Масляев, – заявил заслуженный архитектор РФ Александр Вязьмин. – Конечно, люди такого масштаба нуждаются в памятнике. В дворике Горхоза стоит маленькая композиция: на скамейке сидят руководитель Академии архитектуры, один из авторов первого послевоенного Генплана Каро Алабян, Василий Симбирцев и Вадим Масляев. Ее бы увеличить в масштабах и поставить в обновленном сквере Симбирцева. На мой взгляд, получилось бы просто замечательно!

Фото Андрея Поручаева