Ростовчане предупреждают о нехватке топлива на АЗС





Жители Ростова-на-Дону предупреждают о нехватке и даже отсутствии топлива на автозаправочных станциях. Как сообщает Привет-Ростов, в последние дни ситуация на АЗС региона обострилась – на многих заправках топлива нет в наличии, а там, где оно есть, выстраиваются очереди или цена значительно выше.

– Только что вернулся в Ростов, не стал на трассе заправляться. Это было ошибкой. Топлива нет, – цитирует издание одного из жителей Ростова.

Замгубернатора Ростовской области Анна Касьяненко объяснила, что причиной сокращения поставок топлива в соседний с Волгоградской областью регион стали внеплановые остановки и снижение производительности нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов.

– При этом цены на бензин продолжают расти – каждую неделю они увеличиваются на 1–2 рубля, – констатируют ростовские журналисты.