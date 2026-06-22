



В ночь с 21 на 22 июня в Волгоградской области полиция смогла вычислить и задержать рецидивиста, устроившего пожар в посёлке Самофаловка Городищенского района Волгоградской области. Мужчина 16 июня пытался сжечь заживо собственную бабушку, которая воспитывала его как собственного ребёнка.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Фигурант пытался переждать шумиху в полях недалеко от поселковой окраины.

Напомним, как ранее сообщала редакция, по факту случившегося полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение имущества. Прокуратура потребовала от местных правоохранителей изучить наличие в действиях фигуранта и признаков покушения на убийство общеопасным способом в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. По ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ поджигателю может грозить до 15 лет тюрьмы.

Отметим, о резонансном происшествии в посёлке журналистам несколько дней назад рассказала дочь 76-летней пострадавшей женщины. Она сообщила о том, что угрозы от мужчины поступали всем членам семьи на протяжении продолжительного времени, а несколькими месяцами ранее находящийся под надзором рецидивист избил сразу нескольких человек в Волгограде, при этом органы правопорядка игнорировали все сигналы и заявления граждан.