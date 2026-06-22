



Пятый тур чемпионата Волгоградской области по футболу получился по-настоящему ярким: в матчах обеих групп хватало и напряжённой борьбы, и разгромных счётов. Болельщики точно не скучали.

В 1‑й группе сразу несколько встреч завершились с разницей в два и более мяча. «Ахтуба» из Средней Ахтубы уверенно обыграла «Киквидзе» – 3:1, а «Михайловка» взяла верх над камышинским «Текстильщиком» – тоже со счётом 3:1. Самой результативной в группе стала игра «Урожая» из Елани против волгоградской «СШ Ротор»: хозяева поля не оставили соперникам шансов, разгромив их со счётом 4:0.

Сейчас турнирная таблица 1‑й группы выглядит так: лидерство удерживает «Михайловка», у которой 15 очков. На втором месте – «Ахтуба» с 12 очками, а замыкает тройку лидеров «Урожай» (7 очков).

Во 2‑й группе градус эмоций оказался ещё выше. В зоне А матч «Нехаево» – «Темп» и вовсе стал главным голевым шоу тура: команда из Нехаевского района забила в ворота соперника 11 мячей, не пропустив ни одного – 11:0. Александр Цветков устроил настоящий фейерверк – на его счету сразу 8 голов. «Бузулук» (Новоаннинский) – «Даниловский район» – 4:2 (1:1). «Михайловка‑М» (Михайловка) – «Витязь» (х. Киреев, Ольховский район) – 1:5

Не менее драматичными получились встречи в зоне Б. «Молния» из Волжского уступила «Динамо» из Николаевска – 2:4. Волжане не дотерпели до спасительной ничьи две минуты, пропустив на 88 и 90. В этой же зоне «СШОР» Волгоград уступил «СШ «Ротор» 2008» со счётом 1:3. А в матче аутсайдеров «Текстильщик‑М» из Камышина сумел одолеть волгоградский «СШОР №11 «Зенит»» – 3:1.

В зоне В уверенно проявила себя волгоградская команда «Ротор‑Сталинград», обыгравшая «Водник» из Калача‑на‑Дону со счётом 3:0. Ещё в одной встрече лидер группы «Аксай» из Котельниково разгромил «Дон» (р. п. Иловля) и подтвердил свой статус, одержав уверенную победу – 3:0.

Гонка бомбардиров держит болельщиков в напряжении. Бессменный лидер – Александр Цветков из «Нехаево»: он поразил ворота соперников 18 раз и пока обходится без пенальти. Претендент на второе место Виктор Игнатенко («Водник») записал на свой счёт 12 голов, один из них – с точки. Не отстаёт и Александр Бирюков («Михайловка»): в его активе 9 мячей, в том числе один реализованный пенальти.

Тур получился богатым на голы и эмоции – и болельщики, и тренеры наверняка найдут что обсудить перед следующими играми, а кто станет главным претендентом, решит уже следующий тур – и он наверняка будет не менее ярким.

Александр Веселовский

Фото: МБУ ФСК "Урожай" Елань