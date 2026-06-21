Волгоград 22 июня переименуют в Сталинград

22 июня Волгоград сменил свое название на Сталинград. Город на один день переименуют официально на основании решения гордумы, которое было принято в 2013 году.

Напомним, что согласно этому решению Волгоград становится Сталинградом в важные исторические даты девять раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

22 июня – одна из трагических дат в истории России. В это день 1941 года нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. В память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне 22 июня в 12:15 мск пройдет общероссийская минута молчания.

Фото из архива V102.RU





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