Трое волгоградцев упали в трамвае из-за экстренного торможения





Трое волгоградцев получили травмы из-за экстренного торможения трамвая в Дзержинском районе.

ЧП произошло накануне в 20:15. На проспекте Жукова водитель резко ударил по тормозам, из-за чего в салоне упали сразу три человека. В результате аварии все они попали в больницу.

В областном комитете здравоохранения отметили, что в вечернем ДТП пострадали подростки. Их привезли в больницу № 7 и после обследования отправили на амбулаторное лечение.

Корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют, что именно стало причиной такого резкого маневра.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области