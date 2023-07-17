Получали задания в Сети. В Волгограде задержали поджигателей домов и квартир должников: видео

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Волгограду задержали четверых подозреваемых в серии поджогов, в том числе подростка. Как сообщает V102.RU, злоумышленники получали задания по Сети, связанные с поджогами жилья должников.





— Предварительно установлено, что злоумышленники в одном из мессенджеров нашли объявление с предложением заработка. Они получали от анонимного работодателя задания поджигать входные двери домов и квартир. В одном из случаев сообщники бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. Выбор объектов противоправных действий объяснялся наличием у владельцев долговых обязательств, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе проведения ОРМ полицейскими был и задержаны четверо ранее судимых волгоградцев.

— Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), — добавила Волк. — Устанавливаются все участники криминальной схемы, а также возможная причастность задержанных к совершению других преступлений.

Уточняется, что подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальных фигурантов поместили в СИЗО. Санкция вменяемой статьи предполагает до пяти лет колонии в качества максимума.

Видео: МВД РФ

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