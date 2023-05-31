«На лицо — две полосы». Волгоградцу суд дал 8,5 лет «строгача» за поджог здания УФСБ

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону огласили приговор в отношении жителя Волгоградской области Игоря Паскаря, признанного виновном в поджоге здания УФСБ в Краснодаре. Как сообщает V102.RU, ранее 47-летнему фигуранту гособвинение запрашивало 8,5 лет «строгача» с отбыванием первых 2,5 лет в тюрьме.

— В соответствии с приговором суда Паскарь признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение теракта), — прокомментировали информагентству в пресс-службе военного суда. — Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

В суде установлено, что 12 июня 2022 года Паскарь в Краснодаре поджег фитиль «коктейля Молотова» и бросил зажигательную смесь на тротуар под закрепленным на стене здания плакатом с патриотическим изображением, после чего скрылся. Кроме этого 14 июня 2022 года фигурант дела, находясь у центрального входа в здание УФСБ РФ по Краснодарскому краю, поджег фитиль заранее подготовленной им стеклянной бутылки, которую бросил в сторону входной группы. Затем подсудимый нанес себе на лицо краской желтого и синего цветов две полосы и остался на месте до задержания правоохранителями.

Известно, что Паскарь свою вину признал. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Судимость погашена. В последнее время нигде не работал. Сам поджигатель родом из Новониколаевского района Волгоградской области.

Напомним, что о задержании Игоря Паскаря стало известно 15 июня 2022 года. Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники УФСБ задержали в Краснодаре у дверей управления мужчину, бросившего во входную группу зажигательную смесь, в результате чего загорелся коврик для ног. С собой, как уточняет Baza, у злоумышленника были тюбики с синей и желтой краской.

Фото: Игорь Паскарь/ok.ru / Baza/t.me

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