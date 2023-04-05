







Следователями СКР возбуждено уголовное дело об осквернении Вечного огня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 33-летний житель Свердловской области подозревается в осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших.





Напомним , 2 апреля примерно в 6 часов 10 минут приезжий мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня. Его задержал наряд ППС.





Мужчину сначала привлекли к административной ответственности, однако затем в СУ СК по Волгоградской области выступили с ходатайством о передаче дела ведомству для возбуждения дела уже по статье уголовного кодекса.





После отбытия административного ареста мужчину снова задержали. В ближайшее время он будет доставлен в следственное подразделение для проведения допроса и иных процессуальных действий, пояснили в регуправлении.





Жителю Свердловской области грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы сроком на 1 год или арест до трех месяцев.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области