Расследования 05.04.2023 11:56
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05.04.2023 11:56
Следователями СКР возбуждено уголовное дело об осквернении Вечного огня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 33-летний житель Свердловской области подозревается в осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших.
Напомним, 2 апреля примерно в 6 часов 10 минут приезжий мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня. Его задержал наряд ППС.
Мужчину сначала привлекли к административной ответственности, однако затем в СУ СК по Волгоградской области выступили с ходатайством о передаче дела ведомству для возбуждения дела уже по статье уголовного кодекса.
После отбытия административного ареста мужчину снова задержали. В ближайшее время он будет доставлен в следственное подразделение для проведения допроса и иных процессуальных действий, пояснили в регуправлении.
Жителю Свердловской области грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы сроком на 1 год или арест до трех месяцев.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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