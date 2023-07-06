Происшествия

Прикуривший сигарету от Вечного огня житель Ярославля задержан в Волгограде

Происшествия 06.07.2023 10:33
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06.07.2023 10:33


Очередной случай надругательства над памятью павших произошел в Волгограде. В ночь на 6 июля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, 29-летний мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. Турист задержан. 



– Ночью 6 июля неизвестный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя, – сообщили в пресс-службе главка МВД России информагентству. – Злоумышленник был задержан нарядом патрульно-постовой службы УМВД России по Волгограду. Им оказался 29-летний приезжий из другого региона.

Полицейскими организована проверка по данному факту.

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 244 УК РФ – «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», – уточняют в главке. – Санкция вышеуказанной статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации предполагает наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.

По информации ИА «Высота 102», задержанный мужчина  является жителем Ярославской области. 

Напомним, что 2 июля в Волгограде был задержан 15-летний подросток, который также прикурил сигарету от Вечного огня.  

В целом же, как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, это уже шестой случай надругательства над памятью павших с начала 2023 года. Так, напомним, 2 апреля у Вечного огня был задержан житель Свердловска, 15 мая жительница Москвы сожгла в Вечном огне свои вещи. Кроме того, 27 мая житель Свердловской области прикурил сигарету, 7 июня подвело решение прикурить от Вечного огня бездомного.

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