Происшествия

ГУ МВД: возбуждено дело по факту смертельного ДТП с автовозом под Волгоградом

Происшествия 09.07.2023 09:37
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09.07.2023 09:37


По факту смертельной аварии с участием автовоза и двух легковушек возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщало V102.RU, ДТП произошло накануне около 16.50 на 579 километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области. Момент столкновения попал на запись видеорегистратора. 

— По предварительным данным, 58-летний водитель за рулем автовоза Renault при перестроении не предоставил преимущество и столкнулся с двигавшимся в левом ряду в попутном направлении автомобилем Toyota Camry, который отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Datsun, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.  

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии 40-летняя пассажирка Datsun скончалась на месте. В больницу доставили водителя Datsun и двоих детей, находившихся в салоне Toyota Camry. 

В областном главке МВД дополнительно сообщили, что по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.  

Напомним, что 8 июля в Волгоградской области произошло три ДТП со смертельным исходом. В региональном главке МВД добавили, что за истекшие сутки в регионе зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в которых погибли пять и травмированы 12 человек. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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