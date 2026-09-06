Главное

В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа

Актуально

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Украина всю ночь атаковала Сочи: горит НПЗ, повреждены дома
Минувшей ночью курортный город Сочи и прилегающая Федеральная территория Сириус подверглись массированной атаке со стороны киевского режима. Режим беспилотной опасности был объявлен в 00:39 и действовал до 07:30 утра. Все...
Федеральные новости
 Путин на примере ростовских яблок оценил цены на продукты в регионах
Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, затронул проблему разницы в ценах на продукты в разных регионах страны. В качестве наглядного примера, сообщает Привет-Ростов, глава...
Происшествия

Крупный пожар на севере Волгограда ликвидировали за 6 часов

Происшествия 06.09.2026 07:04
0
06.09.2026 07:04


В Тракторозаводском районе Волгограда пожарные почти 6 часов боролись с огнем в пойме Мокрой Мечётки, который охватил огромную территорию. Здесь горела трава и кустарники.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 22:05 мск ландшафтный пожар был ликвидирован на площади 5 га.

Напомним, что сообщение о возгорании в Тракторозаводском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 16:13 мск. Очевидцы сняли на видео стену огня, которая стремительно распространялась по оврагу, и клубы черного дыма над ним.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.09.2026 12:22
Происшествия 06.09.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 12:05
Происшествия 06.09.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 10:15
Происшествия 06.09.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 08:39
Происшествия 06.09.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 08:05
Происшествия 06.09.2026 08:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 07:04
Происшествия 06.09.2026 07:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2026 09:26
Происшествия 05.09.2026 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2026 21:48
Происшествия 04.09.2026 21:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2026 11:56
Происшествия 04.09.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2026 14:46
Происшествия 03.09.2026 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2026 11:59
Происшествия 03.09.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2026 10:55
Происшествия 03.09.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2026 07:29
Происшествия 03.09.2026 07:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2026 21:53
Происшествия 02.09.2026 21:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2026 16:55
Происшествия 02.09.2026 16:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:22
В Волгоградской области насмерть задавили лежащего на дороге мужчинуСмотреть фотографии
12:05
Кульбит мотоциклиста после удара об авто в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
На юге Волгограде включили воду после завершения работ на сетяхСмотреть фотографии
11:27
Каустик» бился в Москве на равных, но не смог одолеть ЦСКАСмотреть фотографии
10:48
«Здесь было 10 тысяч бычков»: горы костей животных обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
МКД на севере Волгограда окружили машины экстренных службСмотреть фотографииCмотреть видео
09:01
Украина пыталась 10 часов атаковать Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:47
ВСУ направили на Волгоградскую область и 14 регионов 258 БПЛАСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде автослесарь стал угонщикомСмотреть фотографии
08:20
Волгоградцам увеличат выплаты по больничным в 2027 годуСмотреть фотографии
08:05
В Волгоградской области сообщают о смерти водителя в очереди за бензиномСмотреть фотографии
07:04
Крупный пожар на севере Волгограда ликвидировали за 6 часовСмотреть фотографии
06:44
«Ротор» – «Шинник» – 2:2. Команда проявила характерСмотреть фотографии
21:52
Армия «Амур» одержала победу в «Зарнице 2.0» под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:31
В Волгограде 20 водовозок доставили потребителям 500 тонн водыСмотреть фотографии
21:08
Бочаров показал Кириенко новый памятник бойцам СВО у Мамаева КурганаСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом шторм с градом и грозами задержится ещё на два дняСмотреть фотографии
20:26
Сергей Кириенко оценил преображение центра «Юный ястреб» под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде спасатели ликвидируют крупный пожар в Мокрой МечеткеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:14
«Ротор» в Ярославле спас ничью – 2:2Смотреть фотографии
18:24
Под Волгоградом Сергей Кириенко и Андрей Бочаров посетили «Зарницу 2.0»Смотреть фотографии
17:22
Приказали в администрации? Жители Фролово засняли стремительно расширяющуюся свалку стройотходовСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде «Концессии» показали масштабную реконструкцию сетей на юге городаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Под Волгоградом группировки «Амур» и «Кама» сразятся за лидерство в финале «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:06
Волгоградский боксёр Максим Щербаков завоевал золото на Всероссийских соревнованиях в СочиСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде РЖД продаёт старинную башню-памятник за 5,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:33
Губернатор Андрей Бочаров поздравил Сергея Собянина с госнаградойСмотреть фотографии
11:04
«Ротор‑М» уступил лидеру дивизиона – «Сочи‑М»Смотреть фотографии
10:12
Волгоградцы встретили субботнее утро в многокилометровых очередях к АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Под Волгоградом двое попали в больницу после жуткого ДТП с фурой на федеральной трассеСмотреть фотографии
 