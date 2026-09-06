Крупный пожар на севере Волгограда ликвидировали за 6 часов

В Тракторозаводском районе Волгограда пожарные почти 6 часов боролись с огнем в пойме Мокрой Мечётки, который охватил огромную территорию. Здесь горела трава и кустарники.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 22:05 мск ландшафтный пожар был ликвидирован на площади 5 га.

Напомним, что сообщение о возгорании в Тракторозаводском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 16:13 мск. Очевидцы сняли на видео стену огня, которая стремительно распространялась по оврагу, и клубы черного дыма над ним.