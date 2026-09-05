



4 сентября в Камышинском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП. Во второй половине дня иномарка на огромной скорости выехала на встречку и влетела в фуру. Инцидент произошёл в границах Умётовского сельского поселения.

- В 15:45 час. 23-летний водитель, управляя автомобилем «Киа», на 482-м км ФАД «Сызрань – Саратов – Волгоград» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ситрак», который двигался во встречном направлении, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Судя по опубликованным с места аварии кадрам, иномарка фактически полностью лишилась передней части. Колёса оказались выдраны, а двигатель вдавлен в салон.

Отметим, по информации правоохранителей, находившийся внутри легкового автомобиля водитель, а также пассажир получили серьёзные травмы. Прибывшими на место аварии медиками они были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области