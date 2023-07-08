Видеорегистратор записал момент жуткого лобового ДТП под Волгоградом

Происшествия 08.07.2023 20:52
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08.07.2023 20:52
Третье за сегодняшний день смертельное ДТП произошло в Волгоградской области, на этот раз в Дубовском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, сегодня, 8 июля, в 16.50 на 579 км автодороги Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» произошло столкновение транзитных автомобилей Toyota и Datsun.
Роковой удар записал видеорегистратор автомобиля Toyota, который выехал на встречную полосу.
В результате ДТП погиб один человек – пассажирка Datsun. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
- Травмы получили три человека, среди которых двое несовершеннолетних, - сообщили в главке.
На месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Движение осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что сегодня в результате трех ДТП, которые произошли в Иловлинском, Быковском, а теперь и Дубовском районах погибли пять человек.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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