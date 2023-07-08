







Маневр водителя автомобиля медицинской службы стал причиной смертельного ДТП в Волгоградской области , в котором четыре человека погибли и трое получили серьезные травмы, передает V102.RU.

ДТП, напомним, произошло утром 7 июля в Быковском районе на 687 км автодороги «Р-229» «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».

- По предварительной информации, в 05-05 час. 47-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Ларгус», двигаясь со стороны г. Николаевска в сторону г. Волгограда, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21099», - сообщили сегодня в главке.

В аварии от полученных травм скончались водитель автомобиля медслужбы и его 60-летний пассажир, а также 26-летний водитель «ВАЗ 21099» и его годовалая пассажирка. В больнице находятся 69-летняя пассажирка автомашины «Лада Ларгус», 41-летняя и 19-летняя пассажирки автомашины «ВАЗ 21099».

В облздраве ранее поясняли, что санитарный автотранспорт доставлял плановых пациентов через Быковский район из Паллассовской ЦРБ в медучреждение Волжского.