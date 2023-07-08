Расследования 08.07.2023 14:42
0
08.07.2023 14:42
Маневр водителя автомобиля медицинской службы стал причиной смертельного ДТП в Волгоградской области, в котором четыре человека погибли и трое получили серьезные травмы, передает V102.RU.
ДТП, напомним, произошло утром 7 июля в Быковском районе на 687 км автодороги «Р-229» «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».
- По предварительной информации, в 05-05 час. 47-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Ларгус», двигаясь со стороны г. Николаевска в сторону г. Волгограда, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21099», - сообщили сегодня в главке.
В аварии от полученных травм скончались водитель автомобиля медслужбы и его 60-летний пассажир, а также 26-летний водитель «ВАЗ 21099» и его годовалая пассажирка. В больнице находятся 69-летняя пассажирка автомашины «Лада Ларгус», 41-летняя и 19-летняя пассажирки автомашины «ВАЗ 21099».
В облздраве ранее поясняли, что санитарный автотранспорт доставлял плановых пациентов через Быковский район из Паллассовской ЦРБ в медучреждение Волжского.
В Волгограде фиктивную сделку в 10 млн рублей обратили в доход государства08.07.2023 08:12
Расследования 08.07.2023 08:12
Депутата Волгоградской гордумы от КПРФ Андрея Анненко подозревают в мошенничестве07.07.2023 18:18
Расследования 07.07.2023 18:18
В салоне маршрутки №23А в Волгограде пассажиры нашли ребенка07.07.2023 12:32
Расследования 07.07.2023 12:32
Количество жертв ДТП под Волгоградом выросло до четырех. Ребенку нет и года07.07.2023 09:05
Расследования 07.07.2023 09:05
В Волгоградской области лесоруб выслушал приговор за спиленные акации06.07.2023 22:41
Расследования 06.07.2023 22:41
За попытку сбыта крупной партии героина иностранцу дали 8 лет строгача06.07.2023 10:56
Расследования 06.07.2023 10:56
Под Волгоградом селянин отделался штрафом за расстрел коровы и быка05.07.2023 17:57
Расследования 05.07.2023 17:57
Угрожавшего убить судью Мелконяна оставили в СИЗО-1 Волгограда до 3 августа05.07.2023 11:37
Расследования 05.07.2023 11:37
В Волгограде экс-комбата ДПС осудят за «крышивание» бизнеса и «слив» данных из базы МВД05.07.2023 11:07
Расследования 05.07.2023 11:07
Иностранный наркокурьер задержан оперативниками ФСБ в Волгоградской области05.07.2023 09:01
Расследования 05.07.2023 09:01
Отец учил стрелять. Родители фигурантов дела об убийстве IT-специалиста отказались от показаний04.07.2023 17:06
Расследования 04.07.2023 17:06
«Дедушка вёз внука в Воронежскую область»: стали известны подробности смертельного ДТП под Волгоградом04.07.2023 16:58
Расследования 04.07.2023 16:58
Директор Центра народного творчества сдал на металл сцену с бульвара Энгельса04.07.2023 14:52
Расследования 04.07.2023 14:52
В Волгограде женщина проспала убийство собственного супруга04.07.2023 13:50
Расследования 04.07.2023 13:50
Прокуратура утвердила обвинение в отношении подрядчика «Волгоград Арены»04.07.2023 12:13
Расследования 04.07.2023 12:13