



В Волжском завершились поиски 12-летнего школьника. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, ребенка нашли сегодня, 7 сентября.

По информации правоохранителей, с мальчиком, который пропал еще 4 сентября, все в порядке, в настоящее время он находится в отделе полиции и в присутствии родителей дает пояснения, где все это время пропадал. По одной из версий, школьник находился у приятеля.

Напомним, 12-летний не вернулся домой после школьных занятий. Ранее были разосланы ориентировки на ребенка. Подросток пропал прямо в парадной форме и с рюкзаком.