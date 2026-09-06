МКД на севере Волгограда окружили машины экстренных служб





Утром 6 сентября к девятиэтажному дому на улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе прибыли машины оперативных служб. Очевидцы сообщают, о четырех пожарных машинах и автомобиле скорой помощи.

По предварительным данным, на верхнем этаже девятиэтажки загорелась квартира. Жильцы дома в соцсетях сообщают, что, к сожалению, в огне погиб мужчина.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 07:05 мск.

– В одной из квартир многоквартирного жилого дома горели домашние вещи на площади 6 к.м. Пожарно-спасательные подразделения 2-ПСЧ ликвидировали горение в 07:36. К сожалению, погиб мужчина 1982 г.р, – прокомментировали происшествие в оперативном ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Видео: «Волгоград» / МАКС