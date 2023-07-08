Происшествия 08.07.2023 11:23
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08.07.2023 11:23
Смертельное ДТП произошло сегодня, 8 июля, на федеральной трассе в Волгоградской области, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, в 6.30 утра на 867 км трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе столкнулись BMW и грузовой автомобиль Iveco с полуприцепом.
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, двое его пассажиров доставлены в больницу, - рассказали в главке.
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают следственно-оперативная группа и экипажи ДПС.
Движение на данном участке трассы осуществляется в штатном режиме.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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