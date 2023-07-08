Смертельное ДТП произошло сегодня, 8 июля, на федеральной трассе в Волгоградской области, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, в 6.30 утра на 867 км трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе столкнулись BMW и грузовой автомобиль Iveco с полуприцепом.













- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался, двое его пассажиров доставлены в больницу, - рассказали в главке.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают следственно-оперативная группа и экипажи ДПС.

Движение на данном участке трассы осуществляется в штатном режиме.









Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



