В Волгоградской области выросло число погибших в ДТП на трассе









До трех человек увеличилось число погибших в ДТП, которое произошло сегодня днем в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облкомздраве, в больнице скончалась 57-летняя женщина.

- Женщина 1966 года рождения поступила в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь, оказанную в реанимации, она скончалась, - рассказали в комитете здравоохранения региона.

Еще два человека находятся в больнице. Это 32-летняя женщина и 64-летний мужчина. Состояние женщины тяжелое, она в реанимации. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение, он в состоянии средней степени тяжести.

Напомним , авария случилась 8 июля около 13:00 на автодороге Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», где столкнулись два автомобиля марки «Лада Гранта». На месте происшествия погибли два человека.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



