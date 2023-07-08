Общество

В Волгоградской области выросло число погибших в ДТП на трассе

Общество 08.07.2023 17:43
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08.07.2023 17:43



До трех человек увеличилось число погибших в ДТП, которое произошло сегодня днем в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облкомздраве, в больнице скончалась 57-летняя женщина.
- Женщина 1966 года рождения поступила в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь, оказанную в реанимации, она скончалась, - рассказали в комитете здравоохранения региона.
Еще два человека находятся в больнице. Это 32-летняя женщина и 64-летний мужчина. Состояние женщины тяжелое, она в реанимации. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение, он в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, авария случилась 8 июля около 13:00 на автодороге Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», где столкнулись два автомобиля марки «Лада Гранта». На месте происшествия погибли два человека.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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