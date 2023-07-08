В Волгоградской области выросло число погибших в ДТП на трассе

Общество 08.07.2023 17:43
0
08.07.2023 17:43
До трех человек увеличилось число погибших в ДТП, которое произошло сегодня днем в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облкомздраве, в больнице скончалась 57-летняя женщина.
- Женщина 1966 года рождения поступила в тяжелом состоянии. Несмотря на помощь, оказанную в реанимации, она скончалась, - рассказали в комитете здравоохранения региона.
Еще два человека находятся в больнице. Это 32-летняя женщина и 64-летний мужчина. Состояние женщины тяжелое, она в реанимации. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение, он в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, авария случилась 8 июля около 13:00 на автодороге Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», где столкнулись два автомобиля марки «Лада Гранта». На месте происшествия погибли два человека.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Синяки, отеки и косоглазие: чем волгоградкам грозит встреча с горе-косметологами08.07.2023 19:09
Общество 08.07.2023 19:09
«Паук вел себя странно и агрессивно»: волгоградка успела увернуться от атаки каракурта08.07.2023 14:11
Общество 08.07.2023 14:11
«Росгосстрах»: 87% страхового возмещения после пожаров выплачивается в частном секторе08.07.2023 10:14
Общество 08.07.2023 10:14
В Волгограде выживший среди многоэтажек особняк станет музеем08.07.2023 09:04
Общество 08.07.2023 09:04
«Кто-то вылетел на встречку»: близкие погибшего в Волгоградской области мальчика ищут свидетелей ДТП08.07.2023 08:02
Общество 08.07.2023 08:02
Волгоградский ЦПКиО 7 июля захлестнула любовь – молодая и верная: фото07.07.2023 21:06
Общество 07.07.2023 21:06
Депутат Кравченко опростоволосился, заставляя не тех чиновников лезть в коллектор07.07.2023 19:50
Общество 07.07.2023 19:50
Волгоградцы в отсутствие остановочных павильонов прячутся от солнца в тени столбов и дорожных знаков07.07.2023 19:15
Общество 07.07.2023 19:15
В Волгоградской области ищут пропавшего 16 июня мужчину07.07.2023 18:07
Общество 07.07.2023 18:07
Руководитель волгоградского УФНС Роман Иванов награжден почетным знаком «От благодарного народа ЛНР»07.07.2023 16:40
Общество 07.07.2023 16:40
Волгоградские врачи за год в ЛНР приняли 54 тысячи местных жителей07.07.2023 15:15
Общество 07.07.2023 15:15
Был весь побитый. В Волжском нашли мужчину с расстройством памяти07.07.2023 13:50
Общество 07.07.2023 13:50
В Волгограде информационные табло на остановках не выдерживают 40-градусной жары07.07.2023 13:43
Общество 07.07.2023 13:43
На Украине погиб военный из Волгоградской области Александр Родичев07.07.2023 12:42
Общество 07.07.2023 12:42
«Просился к брату в Краснодар»: в Волжском бесследно исчез мужчина с провалами в памяти07.07.2023 12:06
Общество 07.07.2023 12:06