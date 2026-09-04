Жителей Волгограда и Волжского напугал звук взрыва





Звук взрыва взволновал жителей Волгограда и пригорода. Пользователи соцсетей сообщают, что около 21-00 ч. 4 сентября что-то громко «бумкнуло». Причем звук слышали и волгоградцы, и волжане.

Однако ничего страшного не произошло. В Единой дежурной диспетчерской службе Волжского подтвердили отсутствие происшествий. Напугавший волгоградцев и волжан взрыв может быть связан с проведением на острове Зеленый третьего этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».