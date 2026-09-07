В Волжском четвертый день разыскивают 12-летнего Кирилла Деменко





12-летнего школьника разыскивают в Волжском. Кирилл Деменко ушел из дома еще 4 сентября, но до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 153–154 см, полное телосложение, светло-русые короткие волосы. В день исчезновения был одет в белую рубашку, темно-синий галстук и черные туфли, был с рюкзаком.

Если кто-то обладает информацией о том, где может находиться подросток, просьба сообщить в полицию по следующим телефонам: 8 (8443) 41-56-56, 342-881 или 02. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили V102.RU, что пока школьник не найден.