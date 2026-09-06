В Волгограде автослесарь стал угонщиком

Полицейские задержали в Волгограде подозреваемого в угоне автомобиля, который ему оставили для кузовного ремонта. По сообщению ГУ МВД России по региону, происшествие случилось в Советском районе, где и задержали 40-летнего угонщика.

Установлено, что «ВАЗ» ему оставили для ремонта, но автослесарь вместо выполнения работ решил воспользоваться чужим авто и отправился на нем по городу.

Подозреваемого задержали, а машину вернули автовладельцу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области