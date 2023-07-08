







Два человека погибли и трое, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня днем на трассе в Быковском районе Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации регионального главка МВД, авария случилась 8 июля около 13:00 на автодороге Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», где накануне разбился автомобиль медицинской службы

Сегодня здесь столкнулись две «Лады Гранты».













- В результате ДТП двое граждан от полученных травм скончались на месте. Травмы получили три человека, они доставлены в больницу, - рассказали в главке.

На месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа.













Движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что сегодня, 8 июля, смертельное ДТП произошло также в Иловлинском районе, где столкнулись автомобиль BMW и фура . В результате погиб водитель иномарки, двое его пассажиров госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



