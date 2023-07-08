Происшествия

«Куда летите?»: новое смертельное ДТП произошло 8 июля на трассе в Волгоградской области

Происшествия 08.07.2023 16:30
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08.07.2023 16:30



Два человека погибли и трое, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня днем на трассе в Быковском районе Волгоградской области, передает V102.RU.
По информации регионального главка МВД, авария случилась 8 июля около 13:00 на автодороге Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», где накануне разбился автомобиль медицинской службы.
Сегодня здесь столкнулись две «Лады Гранты».



- В результате ДТП двое граждан от полученных травм скончались на месте. Травмы получили три человека, они доставлены в больницу, - рассказали в главке.
На месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. 



Движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что сегодня, 8 июля, смертельное ДТП произошло также в Иловлинском районе, где столкнулись автомобиль BMW и фура. В результате погиб водитель иномарки, двое его пассажиров госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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