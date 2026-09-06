Пожилой мужчина, по сообщению очевидцев, умер в очереди за бензином в Киквидзенском районе Волгоградской области.

Трагедия, как сообщают местные паблики, произошла 5 сентября в станице Преображенской на улице Строителей, где действительно есть АЗС.

По предварительным данным, пенсионер почувствовал себя плохо и попросил помощи. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, но помочь ему не смогли – мужчина скончался.

Информация о случившемся уточняется. ИА «Высота 102» запросило информацию у оперативных служб.

Напомним, что накануне очевидцы сняли на видео огромную очередь за бензином к АЗС на проспекте Ленина в Волгограде. Аналогичная картина ранее наблюдалась и на подъезде к другим заправкам.

Фото из архива V102.RU