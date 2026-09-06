Кульбит мотоциклиста после удара об авто в Волгограде попал на видео





Столкновение мотоциклиста с легковушкой произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской в Центральном районе Волгограда. Момент удара и его последствия сняла камера уличного видеонаблюдения.

Мотоциклист двигался прямо по улице Комсомольской и на скорости врезался в заднюю часть легковушки, которая заканчивала левый поворот на проспект Ленина. От удара мотоцикл перевернулся в воздухе и упал на проезжую часть.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что ДТП произошло накануне в 18:40 мск напротив дома №8 по ул. Комсомольская.

– По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «ВОДЖ 300» и совершил с ним столкновение. В результате ДТП мотоциклист доставлен в медучреждение, – уточнили в Главке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области