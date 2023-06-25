В Светлоярском районе Волгоградской области накануне в одной из квартир пятиэтажки в рабочем поселке Светлый Яр между мужем и женой возник конфликт, который привел к кровавой развязке. Как стало известно V102.RU от собственного источника, мужчина истек кровью от страшного ранения. Причиной расправы стала ревность.

— Все произошло накануне. Скончавшийся недавно вернулся из зоны СВО. Был там добровольцем, на фронт ушел через ЧВК, получил ранение. Пытался наладить привычную жизнь, — рассказал источник. — В тот день супруги сели отмечать День молодежи. В квартире находились отец жены, бабушка, мать. В какой-то момент супруге на сотовый позвонили. Она отвлеклась, стала разговаривать. Ее благоверный услышал мужской голос в трубке, приревновал, начал высказывать претензии. За дочь вступился отец. Пока зять с тестем громко выясняли отношения, женщина встала за спиной мужа с большим кухонным ножом. Лезвие у него сантиметров 30, широченное такое. Короче конфликт достиг, как говорится, точки невозврата, и она со всей силы ударила его сзади. Оказалось, что пробила легкое. Муж истек кровью, скончался на месте.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника в правоохранительных органах, буйную даму задержали, ей вменяют убийство. Супруге недавно вернувшего из зоны СВО добровольца всего 27 лет. При этом девушка уже успела не раз побывать в местах заключения. Последний срок у нее был за мошенничество.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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