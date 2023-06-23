Под Волгоградом мужчина зарезал соседа, пришедшего к нему с мечом





В Калачевском районе Волгоградской области 30-летнему мужчине назначили 10 лет колонии строгого режима за убийство соседа. По информации СУ СК России по региону, житель Калача-на-Дону жесткого зарезал знакомого, который пытался припугнуть его сувенирным мечом.

Жестокая расправа над 46-летним калачевцем произошла 26 ноября 2022 года. Как сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, вечером в тот день компании из троих соседей собралась за общим столом на одном из участков по улице Центральная в СНТ «Дон».

Согласно материалам уголовного дела, среди ночи 46-летний житель Калача-на-Дону собрался домой, однако это не понравилось его соседям. На основе этого между мужчинами и вспыхнул конфликт.

– Поначалу пострадавший все-таки отправился к себе на участок, однако спустя некоторое время вернулся к своим приятелям, чтобы разрешить конфликт. При этом он взял с собой сувенирный меч, чтобы припугнуть мужчин. Увидев в руках соседа меч, 30-летний и 54-летний мужчины обезоружили его, после чего молодой мужчина взял кухонных нож и нанес им более 9 ударов в шею и в спину пострадавшего. От ранений последний скончался на месте происшествия, – сообщали Дарья Буянова.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.