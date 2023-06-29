Расследования

В Волгограде предложили увеличить штрафы за стоянку и мусор возле водоемов

Расследования 29.06.2023 19:20
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29.06.2023 19:20


В Волгоградской областной думе 29 июня состоялся «парламентский час», на котором рассмотрели вопросы сохранения и использования водных объектов на территории региона. По информации пресс-службы областной думы, депутаты выслушали доклад председателя  Облкомприроды Алексея Сивокоза о мерах, принимаемых по оздоровлению водных объектов и сохранению уникальных водных систем. Кроме того, участники «парламентского часа» обсудили факторы, оказывающие негативное влияние на состояние водоемов. 

Среди таких негативных факторов собравшиеся отметили наличие руслоперегораживающих сооружений (в том числе насыпных дамб), несоблюдение режимов охраны прибрежной защитной полосы и водоохранных зон, а также загрязнение водных объектов сточными водами и жидкими бытовыми отходами. Особую опасность для водных объектов региона представляет распашка прибрежных полос и склоновых земель, размещение на прибрежных защитных полосах производственных помещений, выпас скота, а также захламление их мусором.

Отметим, что на «парламентском часе» присутствовали не только представители Облкомприроды, областных комитетов финансов и сельского хозяйства, но также сотрудники Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Роспотребнадзора. Депутаты смогли задать им интересующие вопросы. Один из таковых –  будет ли проведена расчистка русла реки Аксай Курмоярский на территории Котельниково? Алексей Сивокоз проинформировал собравшихся, что в 2024 году планируется провести инвентаризацию данной реки. По результатам исследований будут приняты конкретные решения.

Прозвучали на «парламентском часе» и инициативы парламентариев. Одна из них касалась штрафов для физических и юридических лиц за брошенный около водоемов мусор и стоянки транспорта в водоохранной зоне. Размер денежного вознаграждения депутаты предлагают увеличить. С целью регулирования уровня воды в реке Ахтуба предложено построить ГТС  на ерике Гнилой в Среднеахтубинском районе. А первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков предложил финансовым органам рассмотреть возможность оказания поддержки маловодным районам Заволжья на мероприятия по обводнению территории.


Подводя итог «парламентского часа», председатель думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета Ирина Соловьева отметила, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, вопросы экологии остаются приоритетными для региона. 

–  Наша область с 2014 года активно участвует в реализации мероприятий по охране окружающей среды и сохранению водных объектов, в частности. Именно здесь, на волгоградской земле, родились стратегически важные инициативы по оздоровлению реки Волга и рек Донского бассейна, которые получили поддержку федерального центра, вошли в нацпроект «Экология», государственные программы и федеральные проекты, –  напомнила Ирина Соловьева. – Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию руководства региона с правительством России, Минприроды, другими профильными ведомствами, а также благодаря слаженной комплексной работе команды органов исполнительной и законодательной власти Волгоградской области, общественности, научного сообщества. 

Она также отметила, что Волгоградская области – один из немногих регионов, где мнение ученых учитывается на стадии подготовки решений.

Конечно, работа над экологическими проектами невозможна и без участия граждан. Именно такую задачу ставит нам губернатор. Мы видим, как активно люди участвуют во всех выездных мероприятиях Экологического совета. Граждане должны видеть и понимать, насколько серьезная и масштабная работа ведется и будет продолжаться и дальше в интересах не только нынешних, но и будущих поколений, ощущать свою личную ответственность за состояние окружающей среды, - подчеркнула Ирина Соловьева.

Напомним, что на территории Волгоградской области протекает около 200 рек, общая протяженность которых составляет порядка восьми тысяч километров, расположено свыше пяти тысяч прудов и других водоемов – природных и искусственных. В настоящее время в целях оптимального обводнения Волго-Ахтубинской поймы в паводковый период в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» строятся и реконструируются водопропускные сооружения. Уже возведено 50 таких сооружений, а к 2024 году их будет 74. Продолжаются и работы по расчистке водных объектов. В 2023 году они проводятся на 24 водоемах – девяти ериках, 14 озерах, а также реке Ахтуба. Начата разработка проектной документации по расчистке еще 4 ериков и 3 озер. 

Фото: архив ИА «Высота 102», пресс-служба Волгоградской областной думы

Видео: пресс-служба Волгоградской областной думы

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