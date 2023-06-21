«Ради комфорта горожан»: депутаты Волгоградской гордумы проголосовали за платные парковки

Политика 21.06.2023 12:30
0
21.06.2023 12:30
Решение об организации в Волгограде единого парковочного пространства приняли сегодня, 21 июня, депутаты Волгоградской городской думы на своем заседании. Как сообщили V102.RU в городской думе, над документом велась длительная работа с участием юристов и специалистов гордумы и профильных структур администрации Волгограда, депутатов представительного органа. Были также учтены замечания прокуратуры Волгограда.
Документ подразумевает создание в городе единого парковочного пространства, пояснили в гордуме. Таким образом, заявили в представительном органе, муниципальная нормативная база приведена в соответствие с федеральным законом №443 и администрация Волгограда получила полномочия на организацию деятельности парковок в городе.
- Эти парковки могут работать как на бесплатной основе, так и на платной. Проект рамочный, поэтому ни размер платы, ни конкретные места для расположения тех или иных парковок в нем не устанавливаются, - уточнили в гордуме.
Предполагается, что в дальнейшем администрация уже самостоятельно примет свои документы о функционировании парковочного пространства, где будут определены конкретные места, условия их эксплуатации, составлен реестр парковок, определен перечень льготников, которым будет предоставлено право бесплатного пользования платной парковкой.
В городской думе подчеркнули, что этот процесс займет не один месяц. При этом планируется следовать главному критерию - парковки не должны создавать помех участникам дорожного движения и противоречить требованиям ПДД.
- В приоритете – качество и комфорт для горожан, - акцентировали в думе.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о намерении депутатов Волгоградской областной думы внести изменения в региональный закон о некоторых вопросах организации дорожного движения, касающиеся вопроса о платных парковках, а также перечня льготников, которые могут быть освобождены от необходимости оплачивать парковочные места. Предполагается, что платные парковки будут введены во всех городах Волгоградской области.
Между тем, данное новшество вызвало возмущение у части горожан. По мнению недовольных волгоградцев, которые они высказывают в соцсетях, власти пошли по самому легкому пути решения транспортных проблем города - обяжут жителей платить за парковки, при этом не занимаясь кардинально перестройкой узких трасс города.
Выборы депутатов Волгоградской гордумы назначили на 10 сентября21.06.2023 13:34
Политика 21.06.2023 13:34
В Волжском назвали дату выборов депутатов гордумы20.06.2023 17:19
Политика 20.06.2023 17:19
Губернатор Волгоградской области поставил задачи по итогам работы на ПМЭФ-202319.06.2023 12:07
Политика 19.06.2023 12:07
Греф и Бочаров договорились о создании кампуса «Школы 21» в Волгограде16.06.2023 15:19
Политика 16.06.2023 15:19
Губернаторы Бочаров и Беглов провели встречу на ПМЭФ-202316.06.2023 11:46
Политика 16.06.2023 11:46
Андрей Бочаров обсудил посадки с Вячеславом Фетисовым10.06.2023 13:56
Политика 10.06.2023 13:56
Не прошло и года. Дмитрий Медведев снова летит в Волгоград31.05.2023 19:07
Политика 31.05.2023 19:07
Волгоградская облдума рассмотрит поправки о проведении выборов в военное время29.05.2023 20:25
Политика 29.05.2023 20:25
Андрей Бочаров на Госсовете рассказал об успехах в оздоровлении Волго-Ахтубинской поймы25.05.2023 11:31
Политика 25.05.2023 11:31
Конференция ЮРПА поддержала экологические инициативы Волгоградской областной думы19.05.2023 20:18
Политика 19.05.2023 20:18
ТАСС: в кабмине не поддержали освобождение от частичной мобилизации неслуживших россиян12.05.2023 15:01
Политика 12.05.2023 15:01
Владимир Путин обновил составы четырех судов Волгоградской области10.05.2023 17:42
Политика 10.05.2023 17:42
Конкуренция на праймериз «ЕР» в Волгограде составила до 6 человек на место02.05.2023 15:00
Политика 02.05.2023 15:00
Мэром города коммунальных катастроф в Волгоградской области стала женщина26.04.2023 15:22
Политика 26.04.2023 15:22
Глава КСП Волгограда Мордвинцев подал заявление об отставке14.04.2023 09:42
Политика 14.04.2023 09:42