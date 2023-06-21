Политика

«Ради комфорта горожан»: депутаты Волгоградской гордумы проголосовали за платные парковки

Политика 21.06.2023 12:30
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21.06.2023 12:30


Решение об организации в Волгограде единого парковочного пространства приняли сегодня, 21 июня,  депутаты Волгоградской городской думы на своем заседании. Как сообщили V102.RU в городской думе, над документом велась длительная работа с участием юристов и специалистов гордумы и профильных структур администрации Волгограда, депутатов представительного органа. Были также учтены замечания прокуратуры Волгограда.
Документ подразумевает создание в городе единого парковочного пространства, пояснили в гордуме. Таким образом, заявили в представительном органе, муниципальная нормативная база приведена в соответствие с федеральным законом №443 и  администрация Волгограда получила полномочия на организацию деятельности парковок в городе. 
- Эти парковки могут работать как на бесплатной основе, так и на платной. Проект рамочный, поэтому ни размер платы, ни конкретные места для расположения тех или иных парковок в нем не устанавливаются, - уточнили в гордуме.
Предполагается, что в дальнейшем администрация уже самостоятельно примет свои документы о функционировании парковочного пространства, где будут определены конкретные места, условия их эксплуатации, составлен реестр парковок, определен перечень льготников, которым будет предоставлено право бесплатного пользования платной парковкой.
В городской думе подчеркнули, что этот процесс займет не один месяц. При этом планируется следовать главному критерию -  парковки не должны создавать помех участникам дорожного движения и противоречить требованиям ПДД.  
- В приоритете – качество и комфорт для горожан, - акцентировали в думе.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о намерении депутатов Волгоградской областной думы внести изменения в региональный закон о некоторых вопросах организации дорожного движения, касающиеся вопроса о платных парковках, а также перечня льготников, которые могут быть освобождены от необходимости оплачивать парковочные места. Предполагается, что платные парковки будут введены во всех городах Волгоградской области. 
Между тем, данное новшество вызвало возмущение у части горожан. По мнению недовольных волгоградцев, которые они высказывают в соцсетях, власти пошли по самому легкому пути решения транспортных проблем города - обяжут жителей платить за парковки, при этом не занимаясь кардинально перестройкой узких трасс города. 

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