Общество

Волгоградская облдума рассмотрит новые правила на платных парковках

Общество 17.06.2023 09:18
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17.06.2023 09:18


Депутаты Волгоградской областной думы рассмотрят новые правила пользования платными парковками. Как сообщает V102.RU со ссылкой на внесенные в регпарламент изменения в областной закон о некоторых вопросах  организации дорожного движения, депутаты предложили сделать бесплатной парковку на муниципальных и государственных земельных участках для жителей многоквартирных домов в выходные и праздничные дни, а также в будние дни с 20-00 ч. до 8-00 ч.
Ранее в законопроекте предусматривалось, что платными парковками можно безвозмездно пользоваться только в нерабочие и праздничные дни. Данные предложения депутаты обосновали итогами изучения транспортной загруженности трасс, которые свидетельствуют о снижении заполняемости парковок в ночное время.
Кроме того, изменения коснутся правил пользования платными парковками, расположенными около социальных объектов. Депутаты решили установить временной отрезок – а именно, 15 минут, необходимый для высадки и посадки пассажиров, за который жителям не придется платить.
Также депутаты определили перечень категорий граждан, которых освободят от необходимости оплачивать парковки. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках СВО и их родственниках в случае, если военнослужащие погибли при выполнении воинского долга, а также многодетных семьях и владельцах автомобилей с электродвигателями.
Ранее сообщалось, что законопроект, регулирующий создание и содержание парковок общего пользования и платных парковок, разработан в Волгограде.   Примечательно, что регулирование отношений в этой сфере осуществляется на уровне муниципалитета впервые.  Проектом предусматривается возможность создания парковок общего пользования и платных парковок, определяются возможные места для их размещения - автомобильные дороги местного значения и иные объекты улично-дорожной сети. Также в документе появятся разделы, касающиеся особенностей создания, оборудования и содержания платных парковок и порядка платы за пользование ими. Пока размер платы за пользование парковками не определен. 
Между тем, инициатива городских властей о введении платных парковок не вызвала одобрения у горожан. Многие волгоградцы считают, что вместо того, чтобы строить и развивать городские магистрали, чиновники решили пойти по самому легкому и необременительному для них пути и заработать на дорожных проблемах.



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