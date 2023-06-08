В Волгограде четыре предприятия планируют переход на природосберегающие технологии

В Волгограде на совместном заседании Экологического совета и рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями, в котором также приняли участие руководители органов исполнительной власти, природоохранных ведомств, научного сообщества и депутаты, обсудили вопросы внедрения передовых технологий.

По информации пресс-службы облдумы, в числе первых 300 российских предприятий в Волгоградской области на природосберегающие, наилучшие доступные технологии (НДТ) должны перейти ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Себряковцемент», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «Концессии водоснабжения». До конца 2024 года все они должны получить комплексное экологическое разрешение.

Как было озвучено на заседании, АО «Себряковцемент» уже получило комплексное экологическое разрешение со сроком действия до 2029 года и возводит цементную мельницу замкнутого цикла, ввод которой в эксплуатацию позволит снизить пылевыбросы и косвенные энергетические выбросы парниковых газов, сократить расходы электроэнергии.

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» инвестирует в развитие производства, что позволило сделать его более экологичным.

ОАО «Волжский абразивный завод» на протяжении нескольких лет выполнялась специальная экологическая программа, завершающим этапом которой стал ввод в строй третьей очереди газоочистки.

ООО «Концессия водоснабжения» в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» реализует в два этапа проекта по строительству объекта биологической очистки на острове Голодный.





– Важно отметить, что, несмотря на санкционное давление, ограничительные меры и многие другие факторы, промышленные предприятия продолжают реализовывать запланированные экологические программы, внедряют наилучшие доступные технологии с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, – подчеркнула председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета Ирина Соловьева. – И мы видим, что это уже дает реальный результат. Сегодня одна из главных задач – не допустить снижения темпов развития нашей страны. Но это развитие не может происходить без использования природных ресурсов. Настало время, когда природопользование должно быть максимально рациональным, чтобы природа успевала восполняться. Напомню, что Президент России в своем Послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года обратил внимание руководителей промышленных компаний, региональных, местных органов власти на то, что задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается. Поэтому мы и дальше будем продолжать эту работу в интересах ныне живущих и будущих поколений. Наш долг – сохранить природу – наше национальное достояние.

Программы по снижению нагрузки на окружающую среду внедряются многими предприятиями Волгоградской области. По итогам ежегодного мониторинга реализации экологических мероприятий за период с 2017 по 2022 годы промышленными предприятиями региона на модернизацию производства с целью достижения высоких экологических стандартов и внедрение НДТ было направлено свыше 22,7 млрд рублей. До конца 2023 года на реализацию экологических проектов планируется направить более 4,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы