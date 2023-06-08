Расследования

В изъятом в Волгограде напитке «Мистер Сидр» не нашли ядовитых веществ

Расследования 08.06.2023 16:50
0
08.06.2023 16:50


В Волгограде Роспотребнадзор проверил образцы изъятого в торговых точках напитка «Мистер Сидр». Как сообщает ИА «Высота 102», жители региона могут спокойно выдохнуть – смертельно опасных веществ в напитке не обнаружено. 

– Пивная продукция «Мистер Сидр», изъятая из оборота, доставлена  на лабораторное исследование во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Все исследованные пробы показали отсутствие превышений содержания метанола. Исследования продолжаются, – сообщили в волгоградской управлении Роспотребнадзора.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в торговых точках в регионе было изъято более 600 литров напитка «Мистер Сидр». По официальным данным, в Волгограде и области случаев отравления данным напитком не зафиксировано. 

Ранее 8 июня сообщалось об увольнении высокопоставленных сотрудников  ГУ МВД Самарской области в связи с обнаружением в сидре следов спирта, украденного с одного из ведомственных складов в Самаре. Напомним, что в результате отравления напитком скончались 30 россиян, еще 60 находятся в больницах. 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.06.2023 14:44
Расследования 08.06.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 13:50
Расследования 08.06.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 12:18
Расследования 08.06.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 11:05
Расследования 08.06.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 08:06
Расследования 08.06.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 19:08
Расследования 07.06.2023 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:45
Расследования 07.06.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:30
Расследования 07.06.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 15:48
Расследования 07.06.2023 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 13:22
Расследования 07.06.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 11:42
Расследования 07.06.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 07:57
Расследования 07.06.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 20:25
Расследования 06.06.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 15:33
Расследования 06.06.2023 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 12:22
Расследования 06.06.2023 12:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
«Все закончится взрывом ЛЭП»: в Волгограде регулярно горящая свалка грозит городу энергокатастрофойСмотреть фотографии
18:49
Под Волгоградом без иностранцев за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежищеСмотреть фотографии
18:24
В Волгограде четыре предприятия планируют переход на природосберегающие технологииСмотреть фотографии
17:21
В Волжском 4-летняя девочка выпала из окнаСмотреть фотографии
17:18
Под Волгоградом против пехоты саранчи вышли бойцы с ранцамиСмотреть фотографии
17:18
Tele2 фиксирует сокращение фродового трафика в 10 разСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде семьям погибших в СВО бойцов передали 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
17:02
В Котово после фекальной аварии на берег пруда выбросило мертвую рыбуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:50
В изъятом в Волгограде напитке «Мистер Сидр» не нашли ядовитых веществСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде на ремонте здания ФНЦ агроэкологии РАН украли 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:14
Блогеры России, Нюша и ожившие скульптуры: программа празднования Дня России в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Пользователи мобильного интернета отметили рост скорости, не замеряя ееСмотреть фотографии
16:05
В ядовитом «Мистер Сидр» обнаружили спирт, украденный со склада самарского ГУ МВДСмотреть фотографии
15:59
На Украине погиб 35-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
«Может произойти авария»: в Волгограде бизнесмен целый год скрывает от Концессий незаконную врезкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
В Тракторозаводском районе Волгограда открыли обновленный школьный стадионСмотреть фотографии
14:47
С начала года популярность волгоградских электричек среди студентов и школьников выросла на 38%Смотреть фотографии
14:44
Директор АЗС умыкнул у волгоградской полиции дизтоплива на 300 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:50
Трое домушников обворовывали первые этажи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волгограде уволен и трудоустроен руководитель Академии СК «Ротор» Александр ЛаптевСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская облдума поддержала законопроект о запрете операций по смене полаСмотреть фотографии
12:57
Обнародован протокол совета Минкультуры РСФСР о демонтаже пилонов на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградские приставы по ошибке списали деньги у «двойника» по ФИОСмотреть фотографии
12:18
В пруду в Волгоградской области нашли тело 13-летней школьницыСмотреть фотографии
11:05
СК: в пруду в Волгоградской области ищут тело ребенкаСмотреть фотографии
10:29
В аэропорту Волгограда у вылетающей в Баку пассажирки нашли 9905 евроСмотреть фотографии
10:26
Волгоградцам из-за жары запретят въезд в леса с 11 июняСмотреть фотографии
09:58
На Комсомольском мосту в Волгограде в ДТП попал КАМАЗ коммунальщиковСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области в пруду утонула 13-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:36
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в ВолгоградеСмотреть фотографии
 