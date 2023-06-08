В Волгограде Роспотребнадзор проверил образцы изъятого в торговых точках напитка «Мистер Сидр». Как сообщает ИА «Высота 102», жители региона могут спокойно выдохнуть – смертельно опасных веществ в напитке не обнаружено.

– Пивная продукция «Мистер Сидр», изъятая из оборота, доставлена на лабораторное исследование во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Все исследованные пробы показали отсутствие превышений содержания метанола. Исследования продолжаются, – сообщили в волгоградской управлении Роспотребнадзора.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в торговых точках в регионе было изъято более 600 литров напитка «Мистер Сидр». По официальным данным, в Волгограде и области случаев отравления данным напитком не зафиксировано.

Ранее 8 июня сообщалось об увольнении высокопоставленных сотрудников ГУ МВД Самарской области в связи с обнаружением в сидре следов спирта, украденного с одного из ведомственных складов в Самаре. Напомним, что в результате отравления напитком скончались 30 россиян, еще 60 находятся в больницах.



