Федеральные новости

В ядовитом «Мистер Сидр» обнаружили спирт, украденный со склада самарского ГУ МВД

Федеральные новости 08.06.2023 16:05
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08.06.2023 16:05


Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев освободил от занимаемой должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, курировавшего тыловые подразделения ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу МВД России, отставка связана с кражей спирта с ведомственного склада, который мог в дальнейшем оказаться в напитке «Мистер Сидр». Также из органов будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Сотрудники МВД России провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой «Мистер Сидр». Были отработаны цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции. В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По информации Волк, на данный момент уже задержаны двое жителей Самары, причастные к краже спирта со склада МВД. 

Устанавливаются их сообщники, – уточняет представитель Министерства. – Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию.

По официальным данным, в результате отравления напитком «Мистер Сидр» в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии погибли уже более 30 человек, в больницах с отравлением в настоящее время находятся 60 жителей перечисленных регионов. 

В Волгоградской области сотрудниками полиции и Роспотребнадзора также проведены рейды. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, изъято порядка 600 литров сидра. О случаях отравления в волгоградской регионе не сообщается. Вся изъятая продукция направлена на экспертизы. 

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