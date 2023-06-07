Расследования

Задушившей сына-младенца волгоградке на 2 года придется забыть об алкоголе

Расследования 07.06.2023 19:08
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07.06.2023 19:08


Как минимум на два года забудет об алкоголе жительница Красноармейского района Волгограда, задушившая по неосторожности собственного двухмесячного сына. Как установил суд, 25-летняя женщина, отметив День защитника Отечества, легла спать в нетрезвом виде, положив новорожденного рядом. Когда волгоградка проснулась, ребенок был уже мертв. 

23 февраля 2023 года подсудимая в состоянии алкогольного опьянения легла спать на диван, положив с собой двухмесячного сына. Во время сна от непроизвольных перемещений мать перекрыла ребенку доступ воздуха, в результате чего малыш погиб от механической асфиксии, – сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

Красноармейский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, и приговорил ее к двум годам в колонии-поселении. 

– Вину в содеянном она полностью признала. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, – уточняет Черединина. 

Добавим, что, по информации завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей Волгоградской областной детской больницы Ириной Карижской, фатальной для младенцев может стать задержка дыхания всего на 20 секунд. 

– Угрожающим может стать сдавление шеи, грудной клетки, живота или из-за закрытие просвета дыхательных путей пищей, – уточняет специалист. 

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