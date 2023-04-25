В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону рассматривают уголовное дело в отношении 47-летнего Игоря Паскаря. Как сообщает ИА «Высота 102» жителю Волгоградской области вменяют две статьи УК РФ за поджог здания УФСБ в Краснодаре.

— На основании ч. 3 ст. 69, п. «б» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Паскарю окончательное наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет и шести месяцев лишения свободы в тюрьме, — цитирует информагентво слова гособвинителя со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Известно, что Паскарь свою вину признал. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Судимость погашена. В последнее время нигде не работал. Сам поджигатель — уроженец Новониколаевского района Волгоградской области.

Согласно картотеке военного суда, Паскарю вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) и ч.1 ст.205 УК РФ (совершение теракта).

Напомним, что о задержании Игоря Паскаря стало известно 15 июня 2022 года. Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники УФСБ задержали в Краснодаре у дверей управления мужчину, бросившего во входную группу зажигательную смесь, в результате чего загорелся коврик для ног. С собой, как уточняет Baza, у злоумышленника были тюбики с синей и желтой краской.

Следующее заседание в суде Ростова запланировано на 23 мая. Продолжатся прения сторон.

Фото: Игорь Паскарь/ok.ru / Baza/t.me

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