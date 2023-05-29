Расследования

В Волгограде мужчина грозился взорвать ОП №2 и расправиться с полицейским

Расследования 29.05.2023 18:34
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29.05.2023 18:34


В Волгограде житель Краснооктябрьского района грозился взорвать отдел полиции №2 УМВД России и расправиться с полицейским. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом содержится в материалах уголовного дела, поступившего 29 мая в районный суд. Мужчина обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По данным следователей, на пульт оператора службы «112» ГКУ «Центр Управления и Связи»  житель Волгограда позвонил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ответившему ему оператору он сообщил, что готовит взрыв в ОП №2 УМВД России по  Волгограду. Кроме того, установлен факт угроз с его стороны в адрес сотрудника полиции. 

– Из обвинительного заключения следует, что подсудимый нарушал общественный порядок. Полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, потребовали от него прекратить хулиганские действия, на что последний высказался грубой нецензурной бранью и угрожал применением насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, – сообщают в суде со ссылкой на материалы дела. 

Судьбу жителя Волгограда будут решать 7 июня в Краснооктябрьском районном суде. 

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