В Волгограде житель Краснооктябрьского района грозился взорвать отдел полиции №2 УМВД России и расправиться с полицейским. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом содержится в материалах уголовного дела, поступившего 29 мая в районный суд. Мужчина обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По данным следователей, на пульт оператора службы «112» ГКУ «Центр Управления и Связи» житель Волгограда позвонил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ответившему ему оператору он сообщил, что готовит взрыв в ОП №2 УМВД России по Волгограду. Кроме того, установлен факт угроз с его стороны в адрес сотрудника полиции.

– Из обвинительного заключения следует, что подсудимый нарушал общественный порядок. Полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, потребовали от него прекратить хулиганские действия, на что последний высказался грубой нецензурной бранью и угрожал применением насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, – сообщают в суде со ссылкой на материалы дела.

Судьбу жителя Волгограда будут решать 7 июня в Краснооктябрьском районном суде.