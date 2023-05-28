Экология

«Не вывозят уже две недели»: волгоградцы пожаловались на странную избирательность «Ситиматика»

Экология 28.05.2023 09:57
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28.05.2023 09:57


Жители поселка Вишневая балка в Краснооктябрьском районе Волгограда пожаловались в редакцию V102.RU на странную избирательность регоператора. По словам горожан, мусоровозы «Ситиматика» упорно игнорируют мусорную площадку на пересечении улиц Триумфальной и Руднева, которая в буквальном смысле утопает в отходах. 



— Вывоза нет уже почти две недели. Мусоровоз все время проезжает мимо, как будто водитель не видит горы отходов. Почему такая избирательность? Из огромного металлического бака все вываливается на улицу, на дорогу. Свалка разрастается в обе стороны. «Ситиматик» как будто специально игнорирует. Куда мы только не обращались с этой проблемой, и в ЖКХ Краснооктябрьского района и непосредственно к регоператору — толку никакого. Вся надежда только на СМИ, — посетовал житель поселка, представившийся Сергеем. 


Напомним, что после публикации «Высоты 102» исчезла гора отходов в Центральном районе Волгограда. Ранее журналисты информагентства сообщали, что погрязший в долгах «Ситиматик-Волгоград» пошел в наступление на прокуратуру. 

Фото: читатели информагентства 

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