В редакцию V102.RU обратился житель пятиэтажки по улице Садовой, 64 в городе Фролово Волгоградской области. Со слов мужчины, под окнами его жилого дома разрастается свалка, до которой никому нет дела — местные власти и реогоператор как будто ничего не замечают.





— На нашей улице уже на протяжении нескольких лет существует свалка. Местной администрации до этого дела нет. Я сколько раз отправлял обращение через электронную приемную — ни ответа, ни привета. На мусорной площадке стоят два бака. Машина регоператора подъезжает и забирает только то, что внутри. Около баков они ничего не трогают. Сейчас потеплело, там сухие ветки, старая мебель, покрышки — не дай Бог все это загорится. Надежда только на СМИ. Видимо без огласки ничего не работает, иначе я не могу объяснить, почему эта гора мусора до сих пор еще на месте.





Со слов местного жителя, последний раз свалку более-менее «подрихтовали» в октябре прошлого года.

— Не знаю, кто там был, но мусора стало чуть меньше, какой-то крупногабарит забрали, а мелочь так и осталась лежать. В итоге все опять стало по-прежнему, если не хуже. Свалка разрастается прямо на глазах, — рассказывает Александр.





Редакция «Высоты 102» готова опубликовать комментарий «Ситиматик-Волгоград» по указанному в публикации адресу. Также мы готовы выслушать позицию администрации Фролово.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде УК «Омега» оштрафовали за свалку в подвале дома

В сельском поселении под Волгоградом намусорили на 7 млн рублей

Волгоградцы сняли на видео многометровую стену из отходов вдоль дороги

«Так вот откуда этот хлам!»: волгоградцы разгадали тайну рождения мусорных завалов на улицах