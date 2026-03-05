



В Волгограде семья Никехиных продолжает бороться с опасным заболеванием 10-месячного сына Лёни. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», в ноябре 2025 года волгоградские врачи диагностировали у малыша лейкоз. Чтобы спасти ребенка, родителям требуется собрать 25 млн рублей на пересадку костного мозга.

Сегодня, после короткой передышки, Лёня Никехин вместе с мамой находятся в Москве, где мальчишка проходит уже третий по счету курс химиотерапии. Маленький волгоградец стойко переносит все медицинские манипуляции и не перестает радовать родных своей широкой улыбкой. В будущем же все зависит от того, удастся ли сделать пересадку – к счастью, в качестве донора костного мозга идеально подошла 7-летняя сестра Лёни. Но на операцию в Израиле семье требуется собрать еще 14,3 млн рублей.



– С помощью неравнодушных тысяч человек из Волгоградской области и других регионов России нам удалось собрать на сегодня значительную часть средств – более 10 миллионов рублей, – рассказывает Анастасия Никехина. – Но нам по-прежнему нужна поддержка добрых людей и значение имеет в прямом смысле слова каждый рубль.





Сегодня семья Никехиных запустила акцию, к которой призывает присоединиться волгоградских автомобилистов. Россиян просят перевести такую сумму средств, какие цифры указаны на номерах их автомобилей.

– Мы назвали акцию «За рулем добра – номер для Лёнечки» и просим перевести сумму, равную номеру автомобиля. Даже небольшой перевод – это реальная помощь, – говорит Анастасия.

Пост с призывом к волгоградским водителям родители Лёни опубликовали в Telegram-канале, который каждый день наполняется информацией об успехах малыша и остатке необходимых средств. Удивительно, но несмотря на весь драматизм ситуации, в которой оказалась семья Никехиных, ни Анастасия, ни сам Лёня не теряют оптимизма. А дома его ждут с хорошими новостями папа и 7-летняя сестра.