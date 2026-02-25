Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
Федеральные новости
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
Росприроднадзор оценил в ₽85 млн ущерб от свалки на землях госимущества в Волгограде

Ущерб почвам от несанкционированной свалки отходов в Советском районе Волгограда оценивается в 85 миллионов рублей. Росприроднадзор намерен взыскать эту сумму с комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области, который является собственником заваленного мусором земельного участка, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- Управлением установлено, что собственником земельного участка является комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области. Согласно расчету исчисления размера вреда, сумма причиненного вреда почве составила 85 455 427 рублей, - сообщили в природоохранном ведомстве.


Здесь также уточнили, что межрегиональным управлением будут приняты меры в установленном порядке по взысканию данного ущерба с виновного лица. 

Ранее Росприроднадзором было установлено, что в Советском районе Волгограда производится несанкционированный сброс отходов производства и потребления на почву. Инспекторы зафиксировали, что фактически на земельном участке организована несанкционированная свалка отходов. Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, которые отобрали пробы почвы, выявили превышения показателей загрязняющих веществ. Общая площадь загрязненной отходами территории составляет 9118 кв.м.


По данным информагентства, речь идет о несанкционированной свалке недалеко от Родниковой долины в Волгограде.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора


21:43
МЧС тренируется в ликвидации подтоплений в период паводка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:18
Волгоградским пенсионерам рассказали, как получить соцвыплатуСмотреть фотографии
21:02
Под Волгоградом полиция спасает соседей многодетной матери-гулякиСмотреть фотографии
20:26
Основной этап первенства России по водному поло стартовал в бассейне ВГАФКСмотреть фотографии
20:03
Власти Волгограда сообщили, что ожидает демонтированный фонтан «Детский хоровод»Смотреть фотографии
19:35
В Волгограде отметят наступивший Лунный Новый годСмотреть фотографии
19:05
Росприроднадзор оценил в ₽85 млн ущерб от свалки на землях госимущества в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:39
«Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублейСмотреть фотографии
18:09
«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизниСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
В Волгограде ничейные коммуникации превратили в реку ул. КрасноуфимскуюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:57
Новый вызов Старковой: голкипер «Динамо‑Синары» завершит сезон в «Университете»Смотреть фотографии
17:38
Под Волгоградом матери погибшего бойца ЧВК незаконно отказали в пенсииСмотреть фотографии
17:06
«Динамо-Синара-2» – в шаге от третьего местаСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде после пожара отремонтируют гинекологический корпус больницы №16Смотреть фотографии
16:18
Инвестиции в квадратные метры: главные тренды 2026 года и экспертное мнениеСмотреть фотографии
16:17
Российскую вакцину от рака включат в ОМССмотреть фотографии
16:08
Будет клумба? В центре Волгограда демонтируют байкерский фонтан «Детский хоровод»Смотреть фотографии
15:32
Волгоградцам пообещали бесплатно выдавать тонометры с дистанционным мониторингомСмотреть фотографии
14:54
Экс-чиновница облкомстроя получила 7 лет за взятки от риэлтораСмотреть фотографии
14:05
Названы финалисты турнира «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
13:59
Серийный насильник из Беларуси предстанет перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:49
В Госдуме предложили штрафовать за закрытые лица: коснется ли это ВолгоградСмотреть фотографии
13:40
В Волжском засняли сальто легковушки после массового тарана припаркованных автоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
В Волгограде 10 км дорог отремонтируют за 790 млнСмотреть фотографии
12:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:25
Волгоградка задавила женщину на полупустой дороге по ул. РозовойСмотреть фотографии
11:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в ВолгоградеСмотреть фотографии
 