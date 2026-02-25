Ущерб почвам от несанкционированной свалки отходов в Советском районе Волгограда оценивается в 85 миллионов рублей. Росприроднадзор намерен взыскать эту сумму с комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области, который является собственником заваленного мусором земельного участка, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- Управлением установлено, что собственником земельного участка является комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области. Согласно расчету исчисления размера вреда, сумма причиненного вреда почве составила 85 455 427 рублей, - сообщили в природоохранном ведомстве.





Здесь также уточнили, что межрегиональным управлением будут приняты меры в установленном порядке по взысканию данного ущерба с виновного лица.

Ранее Росприроднадзором было установлено, что в Советском районе Волгограда производится несанкционированный сброс отходов производства и потребления на почву. Инспекторы зафиксировали, что фактически на земельном участке организована несанкционированная свалка отходов. Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, которые отобрали пробы почвы, выявили превышения показателей загрязняющих веществ. Общая площадь загрязненной отходами территории составляет 9118 кв.м.





По данным информагентства, речь идет о несанкционированной свалке недалеко от Родниковой долины в Волгограде.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





