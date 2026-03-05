



4 февраля в Москве состоялось рассмотрение апелляционной жалобы волгоградской чиновницы Дарьи Казанковой. Как сообщили журналистам ИА «Высота 102» в Мосгорсуде, подозреваемая продолжит находиться под арестом.

- Постановление Мещанского районного суда в отношении Дарьи Казанковой оставлено без изменения, — подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее сообщала редакция, руководитель правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова была задержана и доставлена в Москву три месяца назад. Вместе с ней силовики нагрянули к главе облкомприроды Алексею Сивокозу и его заместителю Ирине Паниной. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а затем избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО.

Напомним, 12 февраля 2026 года Мещанский районный суд поддержал ходатайство следствия о продлении ареста подозреваемым на два месяца, однако вскоре адвокаты фигурантов подали жалобы. Апелляция Дарьи Казанковой была рассмотрена первой.

Фото: Мосгорсуд